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Intel представила кулеры для настольных процессоров Core Ultra 200
Компания выпустила две системы охлаждения для процессоров мощностью до 65 Вт: Laminar RH2 и Laminar RM2.

 Благодаря известному инсайдеру @momomo_us, который нашел страницы продуктов двух новых коробочных процессорных кулеров Intel, теперь стало известно, как они будут выглядеть. Эти два кулера имеют названия Laminar RH2 и Laminar RM2, причем первый является более дорогой моделью из двух. Данный кулер имеет медный сердечник, к которому крепятся алюминиевые ребра, и украшен светодиодным кольцом aRGB, а также белым светодиодным логотипом Intel.

Высота новинки от основания радиатора до верхней части вентилятора составляет 71 мм, общие размеры — 103x103 мм, а масса — 450 граммов. Он рассчитан на процессоры с TDP до 65 Вт, а вентилятор работает со скоростью от 1000 до 3000 об/мин и, как видно, поддерживает переменную скорость с помощью ШИМ-управления. Согласно спецификациям, он будет иметь уровень шума 23 дБА при 1600 об/мин и поддерживать в этом режиме температуру ЦП около 40 градусов по Цельсию. Пока известно, что он будет входить в комплект только с процессором Intel Core Ultra 9 285.

 Гораздо более простой кулер RM2 предназначен для чипов с TDP 65 Вт и имеет размеры 100x100 мм, а его высота составляет всего 47 мм. Основание кулера изготовлено из меди, ребра сделаны из алюминия, что приводит к снижению веса до 340 граммов. Диапазон скорости вращения вентилятора составляет от 600 до 3250 об/мин, вентилятор имеет ШИМ-управление. Недостатком является то, что вентилятор должен работать на скорости 2400 об/мин, чтобы поддерживать те же 40 градусов у 65-ваттных процессоров, что приводит к уровню шума 30 дБА, то есть намного громче, чем у RH2.

В отличие от RH2, RM2 использует стандартные штифты сокета Intel для крепления. RM2 будет входить в комплект с процессорами Intel Core Ultra 5 225, 225F, 235, 265 и 265F, но, согласно странице продукта, он также будет использоваться с некоторыми настольными чипами Core Ultra 7. Оба кулера имеют трехлетнюю гарантию.

#intel #процессоры #процессоры intel #core ultra 200 #кулеры #кулеры для процессора #core ultra 200s #laminar rh2 #laminar rm2
Источник: techpowerup.com
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