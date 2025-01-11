Предполагается, что AMD окончательно установит цену на свои новые карты после раскрытия стоимости видеокарт серии RTX 50.

Многочисленные источники предполагают, что анонс или обзоры графических среднего класса Radeon RX 9070 и 9070 XT могут состояться в ближайшие недели. Кроме того, распространяются слухи о том, что AMD собирается противостоять высокопроизводительным графическим ускорителям Nvidia, сосредоточившись на более конкурентоспособных по цене предложениях на архитектуре RDNA 4.

Согласно сообщению на форуме Chiphell, AMD может установить цену на референсную модель RX 9070 XT в 479 долларов, а цены на модели сторонних производителей будут начинаться примерно с 549 долларов. Если это правда, то такой ход должен привлечь великолепной ценой для режима 1440p.

Конечно, к слухам о ценах всегда следует относиться с долей скептицизма до тех пор, пока не поступит официальное подтверждение производителя. Однако этот слух в некоторой степени совпадает с недавними, хотя и расплывчатыми комментариями руководителя AMD Фрэнка Азора в испанском интервью. Азор намекнул, что цена на карты RDNA 4 будет варьироваться от 300 долларов за бюджетные модели до более 1000 долларов за высококлассные предложения.

Серия RDNA 4 была официально анонсирована на выставке CES 2025 в начале этой недели. Хотя AMD мало что рассказала, кроме новой схемы нумерации, призванной упростить сравнение с конкурирующими графическими процессорами Nvidia, она уже вызвала значительный ажиотаж у пользователей настольных ПК.

Помимо ценообразования, еще один набирающий популярность слух от Chiphell предполагает, что AMD 22 января либо снимет эмбарго на обзоры, либо официально опубликует спецификации RX 9070. Хотя в слухах конкретно упоминается модель RX 9070, можно предположить, что в презентации будут участвовать обе модели.

Масла в огонь подлило сообщение от XFX, в котором использовался хэштег #Navi48 — кодовое название графического процессора RX 9070 и намек на возможный анонс 24 января.

Из-за противоречивой информации сложно определить точные сроки, но все более вероятным кажется конец января, поскольку именно тогда мы сможем впервые по-настоящему взглянуть на эти графические процессоры RDNA 4 среднего класса.

Что касается того, почему AMD выбрала именно это время, то недавнее интервью Фрэнка Азора, как сообщает портал VideoCardz, намекнул на то, что AMD ждет объявления компанией Nvidia цен на свои графические карты следующего поколения. Это говорит о том, что AMD может установить окончательную цену на серию RX 9070 в зависимости от ценообразования новинок Nvidia.