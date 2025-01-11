Компания утверждает, что слабая конкуренция привела к огромному спросу на процессоры Ryzen X3D

Своим заявлением компания действительно подвергла Intel критике, поскольку AMD признала, что дела у конкурентов идут не слишком хорошо. Заявление поступило от главного архитектора игровых решений AMD Фрэнка Азора, который сказал, что причина, по которой чипы X3D на архитектуре Zen 5 превзошли ожидания на рынке, заключается в разочаровывающем запуске Intel Arrow Lake-S. Вот что он конкретно сказал: «Мы знали, что создали отличную вещь, но не знали, что конкурент создал ужасную вещь. Поэтому спрос оказался немного выше, чем мы прогнозировали».

Дебют процессоров Intel Arrow Lake-S не оправдал ожидания поклонников продукции Intel и показал разочаровывающую производительность, несмотря на заявления компании о том, что эта архитектура произведет переворот на рынках. Первоначально отзывы потребителей показали, что производительность новых чипов полностью отличалась от той, которую Intel продемонстрировала в ходе внутреннего тестирования. Чтобы исправить эту проблему, команда Intel выпустила новые обновления вместе со специальным микрокодом 0x114. Однако ранние испытания показывают, что исправления на самом деле еще больше испортили производительность, поставив под угрозу будущее линейки.

AMD уверена, что она будет лидером на рынке процессоров в будущем, и в заявлении корпоративного вице-президента и генерального директора компании Дэвида Макафи утверждается, что компания нарастила производство очень востребованных на рынке процессоров X3D, заявив, что в первой половине 2025 года поставки значительно увеличатся, что, несомненно, позволит увеличить портфель заказов. Причина столь высокого спроса кроется исключительно в беспрецедентном интересе потребителей, и не последнюю роль здесь сыграли проблемы у Intel.

Похоже, что на данный момент AMD полностью контролирует рынок процессоров, в то время как Intel все еще не определилась с тем, как решить свои проблемы производительности Arrow lake-S. Учитывая, что ситуация продолжит развиваться в том же духе, не будет ошибкой сказать, что команда AMD получит большую долю рынка процессоров, а Intel снова окажется в тени, как это произошло с Raptor Lake Refresh 13-го и 14-го поколений.