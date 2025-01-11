18 лет назад Стив Джобс «заново изобрел телефон», выпустив оригинальный iPhone, совершив революцию в технологической отрасли и навсегда изменив мобильную связь

Apple прошла долгий путь с линейкой iPhone, независимо от того, идет ли речь о дизайне или о внутренних компонентах смартфонов. От использования чипа Samsung S3C6400 в первой модели до фирменного процессора компании iPhone обеспечил себе место во флагманском эшелоне производителей. Однако дизайн устройства сильно отличается от оригинальной модели, включая постоянное увеличение размера экрана. Сегодня исполняется 18 лет, когда Стив Джобс представил оригинальный iPhone, и это дает нам возможность оглянуться на устройство, которое произвело революцию в технологической отрасли и во многом предопределило развитие мобильной связи.

Стив Джобс анонсировал оригинальный iPhone 9 января 2007 года интересным на тот момент способом, представляя его, как объединение трех разных продуктов в одно. Смартфон сочетал в себе качества iPod с сенсорным управлением, телефона и революционного устройства для интернет-коммуникаций. Стив Джобс также объявил на сцене, что Apple собирается заново изобрести телефон.

Оригинальный iPhone отличался нетрадиционным для своего времени дизайном с частично алюминиевым и частично пластиковым корпусом, нарушившим общепринятые тогда нормы. Он также получил большой 3,5-дюймовый дисплей со встроенной клавиатурой и не имело физической клавиатуры. Кроме того, телефон также имел 2-мегапиксельную камеру и собственную операционную систему iPhone OS. По сравнению со стандартами отрасли того времени, операционная система оригинального iPhone была таким же важным событием, как и само устройство.





Оригинальный iPhone заложил основу для всех флагманских смартфонов, которые используются сегодня, предлагая инновационный дизайн, нарушая традиции. Наряду с оригинальным iPhone, Apple также анонсировала Apple TV 18 лет назад, но сервис тогда назывался iTV и появился немного раньше в 2006 году. Apple TV был нацелен на то, чтобы вывести контент iTunes на большой экран, и ему это удалось. Презентация была чисто развлекательной.

Далее Apple со всё большим усердием развивала успех своих смартфонов. Например, в следующем году компания представила App Store для iPhone, а в 2019 году компания анонсировала свой онлайн-сервис потокового контента под названием Apple TV+, который конкурирует с такими компаниями, как Netflix, HBO Max, Amazon Prime и другими. Сегодня компания постепенно расширяет свою линейку продуктов, и последним дополнением стала гарнитура Vision Pro.