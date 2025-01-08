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Intel представила мобильные процессоры Core Ultra 200U, Core Ultra 200H и Core Ultra 200HX
Новые чипы для ноутбуков Core Ultra 200 сочетают в себе различные архитектуры и сегментируются в зависимости от возможностей ЦП, графических процессоров и NPU

 Intel на CES 2025 анонсировала свою новейшую линейку мобильных процессоров серии Core Ultra 200. Это новое поколение чипов обеспечивает улучшенную производительность и большой набор опций для производителей и потребителей. Анонс знаменует собой значительный сдвиг в стратегии Intel, поскольку компания решила использовать архитектуру Arrow Lake для нескольких своих новых чипов, сохраняя при этом маломощную архитектуру Lunar Lake для некоторых моделей.

 Серия Core Ultra 200 охватывает широкий спектр процессоров, причем Arrow Lake служит основой для большинства новых чипов. Это решение имеет решающую роль для производительности и функций во всей линейке.

 В то время как существующая серия Core Ultra 200V для ноутбуков продолжает использовать архитектуру Lunar Lake, недавно анонсированные процессоры, включая серии U, H и HX, построены на Arrow Lake.

 Выбор между Lunar Lake и Arrow Lake приводит к значительным различиям в производительности NPU. Чипы Lunar Lake оснащены более мощными возможностями ИИ и способны выдавать производительность 40 TOPS, необходимых для соответствия стандарту Microsoft Copilot+ и будущих функций Windows AI.

 В свою очередь процессоры на базе Arrow Lake серий U и H оснащены NPU мощностью 11 TOPS, что соответствует возможностям только их предшественников Meteor Lake.

 Процессоры Core Ultra от Intel используют дизайн на основе чиплетов, обеспечивая гибкость в комбинировании различных компонентов. Интересно, что серия Core Ultra 200U отличается от своих аналогов использованием более старых ядер Redwood Cove и Crestmont, аналогичных тем, что используются в серии Core Ultra 100 на базе архитектуры Meteor Lake.

 Процессоры серий U и H включают в себя кристалл чипсета, который обеспечивает дополнительные маломощные ядра для эффективной обработки фоновых задач. Эта функция отсутствует в процессорах Lunar Lake и настольных Arrow Lake.

 Процессоры Core Ultra 200U предназначена для тонких и легких ноутбуков, предлагая скромные характеристики с двумя производительными ядрами, восемью эффективными ядрами и двумя ядрами LP-E. Эти процессоры оснащены графикой Intel Alchemist предыдущего поколения с количеством ядер до четырех.

 Серия H нацелена на производительные тонкие и легкие устройства. Эти процессоры могут похвастаться четырьмя или шестью производительными ядрами Lion Cove, восемью эффективными ядрами Skymont и двумя ядрами LP-E. Большинство чипов серии H также включают графический процессор Intel Arc с восемью ядрами Xe2, обеспечивая значительный прирост графических возможностей. Intel утверждает, что серия H обеспечит примерно 15-процентное улучшение производительности ЦП, а также графического процессора по сравнению с их предшественниками из линейки Core Ultra 100H.

 Флагманской линейкой мобильных процессоров станет серия чипов HX, которые по сути являются переупакованными настольными чипами Arrow Lake, предназначенными для высокопроизводительных игровых ноутбуков и рабочих станций. Эти чипы предлагают до 24 ядер ЦП в вариантах Core Ultra 9 с восемью производительными и 16-ю эффективными ядрами, что соответствует количеству ядер их настольных аналогов.

 Процессоры серии HX включают NPU производительностью 13 TOPS, который, хотя и более мощный, чем серии U и H, но все еще не достигает необходимых 40 TOPS для функций Copilot+ от Microsoft.

 Компания Intel объявила, что процессоры серий U и H начнут поставляться в феврале 2025 года. Ожидается, что ноутбуки на базе серии HX будут доступны в первой половине 2025 года. Такой поэтапный выпуск позволяет Intel разделить различные сегменты рынка и категории устройств в течение года.

 Решение отдать приоритет Arrow Lake над Lunar Lake для большей части линейки может быть обусловлено соображениями стоимости. Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер ранее описывал Lunar Lake как одноразовую систему из-за высоких производственных затрат, связанных с интеграцией ОЗУ в корпус ЦП.

 Серия Core Ultra 200 представляет собой баланс между производительностью, энергоэффективностью и производственными затратами. Хотя некоторые расширенные функции предназначены для серии Core Ultra 200V на базе Lunar Lake, более широкое внедрение Arrow Lake во всей линейке гарантирует, что Intel сможет поставлять конкурентоспособные процессоры для различных категорий ноутбуков, хотя и со скромными возможностями NPU.

#intel #ноутбуки #arrow lake #lunar lake #core ultra 200 #мобильные процессоры #core ultra 200h #core ultra 200hx #core ultra 200u
Источник: techspot.com
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