MEG VISION X AI второго поколения оснащен 13-дюймовым сенсорным экраном и новейшим оборудованием следующего поколения

Компания MSI представила свой второй игровой настольный компьютер MEG VISION X AI на выставке CES 2025, получив две награды CES Innovation Awards за инновационный дизайн и технические характеристики. Эта новая система представляет собой последнее достижение MSI в области высокопроизводительных систем как для игр, так и для творческой работы.

Наиболее примечательной особенностью настольного компьютера является наличие встроенного 13-дюймового сенсорного экрана FHD AI HMI, который функционирует как интеллектуальный центр управления. Этот экран оснащен интегрированными динамиками и микрофоном, что позволяет пользователям взаимодействовать с набором приложений для искусственного интеллекта от MSI. Система постоянно отслеживает структуру активности пользователей и автоматически корректирует настройки для оптимизации производительности. Пользователи могут персонализировать свой опыт с помощью различных виджетов, а экран служит дополнительным дисплеем для повышения производительности и творческих рабочих процессов.

Что касается вычислительных возможностей, то MSI выбрала компоненты высшего уровня, включая графические процессоры NVIDIA нового поколения GeForce RTX 50 и процессор Intel Core Ultra 9 285K. Система включает 4 слота DDR5 UDIMM и использует интерфейс Gen 5.0 для SSD, что обеспечивает значительное увеличение скорости обучения моделей искусственного интеллекта. Чтобы обеспечить стабильную производительность при выполнении ресурсоемких задач, MSI внедрила дополнительный 8-контактный разъем питания PCIe, обеспечивающий стабильную подачу энергии на графический процессор.

Система охлаждения под названием Silent Storm Cooling AI демонстрирует особое внимание MSI к управлению температурным режимом. В этой системе используется специальная конструкция воздушной камеры и вентиляторы с искусственным интеллектом, работающие в сочетании с комплексным контролем температуры SSD. Добавление радиаторов Glacier Armor позволяет добиться заметного снижения температуры компонентов на 25% во время интенсивных нагрузок, помогая поддерживать оптимальный уровень производительности.

Возможности подключения нового компьютера были улучшены за счет использования новейшего беспроводного интерфейса Wi-Fi 7, обеспечивающего скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с, что в 2,4 раза больше, чем у предыдущего стандарта. Это также значительно улучшает качество потоковой передачи, общую скорость передачи файлов и производительность беспроводной связи для пользователей, которым требуются стабильные соединения с высокой пропускной способностью. Подробная информация о ценах и доступности игрового настольного компьютера MEG VISION X AI 2-го поколения будет объявлена немного позже.