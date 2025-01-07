На данный момент речь идет о видеокартах, относящихся к линейкам AMP Extreme INFINITY и SOLID

Компания NVIDIA сегодня официально представила новое поколение видеокарт сери RTX 50 на архитектуре Blackwell, и теперь игровое подразделение Zotac подтвердило, что готово к выпуску новейших видеокарт на базе графических процессоров Nvidia RTX 50.

В отличие от карты, показанной Дженсеном Хуангом во время выступления на CES 2025, каждый вариант от Zotac имеет 3 вентилятора BladeLink размером 100 мм, а также поддерживает третье поколение IceStorm Advanced Cooling и испарительную камеру, увеличенную на 34% по сравнению с аналогами серии RTX 40.

Каждая новая карта имеет усиленную металлическую рамку и металлическую заднюю пластину, отлитую под давлением в линейке AMP Extreme INFINITY. Новый дизайн Infinity Mirror также является эксклюзивным для этой серии, как и трехзонная версия подсветки Zotac SPECTRA 2.0 ARGB.

Карты линеек SOLID и SOLID OC оснащены сокращенным количеством той же подсветки, не говоря уже о синхронизации SPECTRA LINK для остальной части системы. Тем не менее они поддерживают ту же три порта DisplayPort 2.1 и один HDMI, что и карты INFINITY.

Новые карты Zotac также поддерживают все основные преимущества новейшей архитектуры на базе Blackwell, а именно технологию DLSS 4, новейшие ядра как для работы с ИИ, так и для трассировки лучей, а также шину PCIe 5.0 x16.

Компания еще не представила полные спецификации для каждой отдельной карты, но сообщила, что все 3 линейки: AMP Extreme INFINITY, SOLID и SOLID OC, будут иметь флагманскую модель на базе RTX 5090, а также RTX 5080 и RTX 5070 Ti, в то время как младшая модель RTx 5070 будет представлена только в линейках SOLID и SOLID OC.

Компания Zotac сообщила, что даже RTX 5080 SOLID OC будет иметь ту же скорость памяти 30 гигабит в секунду (Гб/с), что и ее аналог INFINITY, с частотой графического процессора увеличенной до 2,625 гигагерц. Кроме того, карты будут поставляться со стандартными 16 ГБ памяти стандарта DDR7 и 256-битной шиной памяти.

Все новые карты будут использовать разъем питания 12VHPWR и поставляться с новой версией программного обеспечения Zotac Gaming FireStorm, предназначенной специально для линейки RTX 50.

Что касается стоимости видеокарт, то Zotac пока не разглашает данную информацию, равно как и дату их поступления в продажу.