Новая технология позволит умным часам компании достигнуть яркости до 4000 кд/м2 и повысить автономность

На выставке CES 2025 будут представлены новейшие технологические разработки компаний, среди которых Samsung Display. Южнокорейский производитель представил новый экран MicroLED, разработанный для умных часов, который может достигать впечатляющих показателей пиковой яркости. Стоит отметить, что на данный момент ни в каких коммерчески доступных умных часах не используются дисплеи MicroLED.

Прототип, который демонстрирует Samsung, достигает пиковой яркости 4000 кд/м2, что на 33 процента превышает показатель OLED-дисплеев в Galaxy Watch Ultra.

Новый дисплей, который продемонстрировала Samsung, имеет размер 2,1 дюйма и разрешение 418 x 540 пикселей. Таким образом, плотность пикселей дисплея MicroLED составляет 326 пикселей на дюйм. Для сравнения, панель дисплея Galaxy Watch Ultra имеет разрешение 480 x 480 пикселей и плотность пикселей 327 пикселей на дюйм. Это важно, поскольку плотность пикселей экранов MicroLED ранее не могла сравниться с этим показателем у традиционных OLED-экранов в прошлом. Приятно видеть, что Samsung удалось преодолеть трудности их использования в небольших устройствах, таких как умные часы.

Теоретически дисплеи MicroLED обеспечивают гораздо более длительный срок службы, чем экраны OLED, сохраняя при этом все преимущества, которыми уже обладают экраны OLED. Подобно экранам OLED, экраны MicroLED также являются самосветящимися и могут обеспечивать идеальный черный цвет, бесконечную контрастность и широкий угол обзора. Более того, экраны MicroLED также намного быстрее с точки зрения скорости отклика, более энергоэффективны и могут использоваться в широком диапазоне температур и, следовательно, не страдают от термических повреждений.

Согласно предыдущему отчету MICROLED-info, Samsung уже работает над Galaxy Watch с дисплеем MicroLED, выпуск которых запланирован на 2025 год. Однако южнокорейский производитель не единственный, кто работает над выпуском умных часов с экранами MicroLED. Сообщается, что Garmin также работает над использованием дисплеев MicroLED в своей будущей серии Fenix 8.

Apple также изучает технологию MicroLED для своей линейки Apple Watch. Первоначально планировалось запустить эту технологию в Apple Watch Ultra к 2025 году, но последние сообщения указывают на то, что релиз может быть отложен до следующего года.