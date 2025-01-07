Новое устройство будет использовать мобильные версии видеокарт RTX 5070 Ti и RTX 5090, а также встроенный блок питания на 350 Вт

Сегодня Интернет-портал The Verge представил возможность впервые взглянуть на устройство нового поколения, позволяющего подключать к компьютеру внешнюю графическую карту. Многие будут удивлены, узнав, что компания ASUS решила продолжить выпуск подобных устройств, несмотря на то, что ранее производитель решил отказаться от своего проприетарного стандарта графических карт ROG XG для портативной игровой консоли ROG Ally X. Однако компания всего лишь отказалась от использования разъема XG, повернув свой взгляд в сторону Thunderbolt 5. А такая новость не может не радовать поклонников продукции ASUS. Использование стандарта Thunderbolt 5 должно положительно сказаться на производительности внешних графических карт, так как устраняет существенные узкие места предыдущих стандартов Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4.

В настоящее время ведущие производители портативных игровых консолей переходят на разъем OCuLink, который способен предоставить видеокартам пропускную способность 64 Гбит/с. Такая скорость хоть и превышает показатель в 40 Гбит/с, который могут показать интерфейсы Thunderbolt 3/4, но его может быть также недостаточно для современных мощных видеокарт. Именно это узкое место и готов преодолеть стандарт Thunderbolt 5, который окажется очень полезен для нового поколения мобильных компьютеров, оснащенных графическими картами NVIDIA серии GeForce RTX 50, так как двунаправленная скорость передачи данных Thunderbolt 5 составляет до 80 Гбит/с.

Новое поколение устройств XG Mobile представляет собой внешний графический ускоритель в корпусе массой 1 кг, который будет включать видеокарту GeForce RTX 5070 Ti или флагман в лице GeForce RTX 5090. Последняя представляет собой мобильную графическую карту с 10 492 ядрами CUDA и 24 ГБ памяти стандарта GDDR7. Кроме мощной начинки устройство получило обновленную систему охлаждения, включающую испарительную камеру и фильтр от пыли, обеспечивая по данным ASUS на 54 процента большую площадь поверхности охлаждения. Несмотря на улучшенную производительность охлаждения, новинка будет иметь показатели шума на 3 дБ ниже своего предшественника с картой RTX 4090.

Кроме того, обновленное устройство включает встроенный блок питания, обеспечивающий мощность до 350 Вт, благодаря чему пользователю понадобится только кабель питания. Как видно мощности внешнего графического решения будет достаточно, учитывая, что мобильная версия карты RTX 5090 имеет максимальное значение TGP в 150 Вт. Это позволит eGPU также заряжать ноутбук, уменьшая количество используемых кабелей. Также новинка получит расширенные возможности подключения, благодаря наличию портов: Ethernet 5G, USB Type-A, устройства чтения карт SD, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Стоит отметить, что устройство будет не дешевым. Компания ASUS сообщила, что XG Mobile в самом простом оснащении с видеокартой RTX 5070 Ti будет стоить 1999 долларов, соответственно версия с RTX 5090 будет стоить намного больше, а сколько именно покажет время. Что касается времени выхода, то пока речь идет о первом квартале 2025 года, но точная дата пока держится в секрете.