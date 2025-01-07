Новые чипсеты имеют ряд ограничений в функциональности, но их будет достаточно для большинства обычных пользователей ПК или офисных систем.

Intel наконец-то анонсировала свои бюджетные чипсеты для новейших настольных процессоров серии Core Ultra 200. B860 и H810 нацелены на средний и начальный ценовые сегменты, а стоимость материнских плат с этими чипсетами начинается от 99 и 129 долларов соответственно.

B860 является новейшим чипсетом в линейке Intel B-серии, поддерживающий 14 линий PCIe 4.0, не включая линии ЦП, четыре порта SATA 3.0, 1Gb Ethernet, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6. Поддержка памяти, как утверждается, ограничена скоростью 6400 МТ/с. Поддержка портов USB включает 16 портов USB 3.2 и 12 портов USB 2.0, однако, пропускную способность для этих 12 портов можно изменить для двух портов USB на 20 Гбит/с, четырех портов на 10 Гбит/с или шести портов по 5 Гбит/с.

Чипсет H810 является новым набором микросхем начального уровня в линейке Intel, отличающимся меньшим количеством линий PCIe, USB и объемом памяти. Набор микросхем оснащен четырьмя портами SATA 3.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1Gb Ethernet, двумя портами eSPI и четырьмя разъемами SATA 3.0. Поддержка частоты памяти также ограничена скоростью 6400 MT/с, однако, емкость слота DIMM была уменьшена до 1 DPC (DIMM на канал), это означает, что H810 поддерживает только два слота памяти максимум. Подключение по PCIe ограничено скоростью Gen 4 с 8 полосами в общей сложности, не включая полосы ЦП. Чипсет Intel H810 поддерживает до 10 портов USB 2.0 с возможностью переключения десяти портов USB на два порта по 20 Гбит/с или четыре порта по 5 Гбит/с и до четырех портов USB 3.2.

Как и было сказано выше, цены на материнские платы H810 будут начинаться с 99 долларов, а цены на материнские платы B860 — со 129 долларов. Intel объявила о четырех поставщиках для каждой серии материнских плат, причем чипсет H810 будут использовать такие производители, как Asus, Gigabyte ASRock и Colorful. Чипсет B860 также собираются использовать компании Gigabyte, Maxsun, MSI и Asus. Конечно это не все производители и мы станем свидетелями выхода материнских плат на базе H810 и B860 от всех партнеров Intel. Однако эти четыре основных партнера по производству плат для каждого чипсета, вероятно, будут первыми, кто выпустит на рынок материнские платы на их основе.