Согласно последним сообщениям, Nintendo собирается представить Switch 2 в течение следующих нескольких недель, и, хотя официального упоминания о новой консоли Nintendo пока нет, в сети появились высококачественные фотографии контроллера Joy-Con.

Компания Nintendo уже подтвердила, что представит новую портативную игровую консоль в этом квартале, который заканчивается в конце марта. Неудивительно, что в последнее время увеличилось количество утечек, касающиеся игрового устройства Switch 2. Например, всего несколько дней назад в сети появились фотографии материнской платы консоли.

Теперь в сеть попали фотографии официального контроллера Switch 2, которые можно посмотреть ниже. Насколько известно, сами фотографии не раскрывают название контроллера. Тем не менее предполагается, что Nintendo назвала их Joy-Cons, несмотря на их очевидные отличия от оригинальных контроллеров Joy-Con.

Стоит подчеркнуть, что подлинность этих изображений пока не подтверждена. При этом нет никаких явных признаков того, что изображения были подделаны. Кроме того, на изображениях виден серийный номер, что говорит о розничной версии устройства.

С одной стороны, похоже, что Nintendo отказалась от физической системы крепления своих первых контроллеров Joy-Con. Вместо этого новые контроллеры Joy-Con должны получить магнитную систему крепления к Switch 2.

Кроме того, изображения показывают широкие кнопки SL и SR, а также рядом с последней находится физическая кнопка сопряжения, которая будет скрыта при использовании. Сравнительно небольшие джойстики остаются, хотя, как сообщается, с использованием датчика Холла, который должен устранить печально известный «дрейф стиков» Joy-Con.