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Материнские платы Материнские платы ASUS на базе чипсетов B850 и B840 появились в продаже
Итальянский ритейлер предлагает модели ASUS ROG Strix B850 по цене от 270 долларов, модели TUF B850 по цене от 225 долларов и B840 по цене от 177 долларов

 Осталось не так много времени, прежде чем стартует презентация будущих материнских плат AMD 800-й серии. Хотя презентация будет в основном посвящена моделям материнских плат, характеристикам и ценам, один розничный продавец уже выставил несколько из этих материнских плат для предварительной покупки.

 Итальянский ритейлер Info Graf Store разместил на сайте девять различных моделей материнских плат ASUS с чипсетами B850 и B840, раскрыв подробные характеристики, дизайн и цены в этом регионе. В линейке имеются семь материнских плат с чипсетом AMD B850 и две платы на базе AMD B840, входящие в популярные линейки ROG Strix, TUF Gaming и PRIME.

 В линейку ROG Strix входят четыре модели материнских плат ASUS B850 среднего класса, включающие материнские платы форм-фактора ATX и m-ATX с поддержкой процессоров AMD Ryzen 9000 и новейшими функциями подключения. 

ROG Strix B850-E Gaming WiFi: 412 евро или 425 долларов США (включая НДС);

ROG Strix B850-F Gaming WiFi: 341 евро или 351 доллар США (включая НДС);

ROG Strix B850-A Gaming WiFi: 313 евро или 322 доллара США (включая НДС);

ROG Strix B850-I Gaming WiFi: 355 евро или 366 долларов США (включая НДС).

 Без 20% НДС цена будет 354 долларов США за B850-E Gaming WiFi, 292 долларов США за B850-F Gaming WiFi, 268 долларов США за B850-A Gaming WiFi и 295 долларов США за B850-I Gaming WiFi. B850-E Gaming WiFi является самой мощной среди них и предлагает 16+2+2 фазы питания для разгона процессоров, а также встроенную поддержку PCI-E 5.0 как для видеокарт, так и для слотов M.2.

 Серия TUF включает три модели с чипсетом B850:

TUF Gaming B850-Plus WiFi: не упоминается;

TUF Gaming B850M-Plus WiFi: 264 евро или 272 доллара США (включая НДС);

TUF Gaming B850M-Plus: 250 евро или 258 долларов США (включая НДС).

 Без НДС цена снижается до 225 долларов США за B850M-Plus WiFi и 215 долларов США за B850M-Plus. Цена на ATX B850-Plus WiFi пока не названа. Две другие платы предназначены для компактных ПК и предлагают достойные характеристики и функции для бюджетных игровых сборок. Есть еще две платы с чипсетом AMD B840:

PRIME B840-Plus WiFi: 228 евро или 235 долларов США (включая НДС);

PRIME B840M-A WiFi: 207 евро или 213 долларов США (включая НДС).

 Если перевести цены в доллары США без НДС, то стоимость составит 195 долларов США за B840-Plus WiFi и 177 долларов США. Это будут материнские платы начального уровня небольшого форм-фактора, ориентированные на пользователей с ограниченным бюджетом и тех, кому не нужны функции разгона. Они также ограничены в поддержке компонентов и мало, что могут предложить продвинутым пользователям.

#процессоры #asus #материнские платы #процессоры amd #ryzen 9000 #материнские платы asus #процессоры ryzen #amd b850 #amd b840
Источник: wccftech.com
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