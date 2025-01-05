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Тесты Redmi Turbo 4 показывают превосходство Dimensity 8400 над чипами Snapdragon
Новый чипсет значительно превосходит чипсет Snapdragon 8s Gen 3

 Xiaomi недавно выпустила смартфон Redmi Turbo 4 в Китае, который, по слухам, также дебютирует под названием POCO X7 Pro на мировом рынке на следующей неделе. Redmi Turbo 4 комплектуется новым чипсетом от MediaTek под названием Dimensity 8400, который, как ожидается, будет конкурировать с мобильными процессорами среднего класса от Qualcomm, такими как Snapdragon 7+ Gen 4. Теперь @TECHINFOSOCIALS поделился результатами тестов устройства, показав реальное положение дел с производительностью смартфона.

 В тесте CPU AnTuTu чипсет Dimensity 8400 набрал 1 799 330 баллов, опередив Snapdragon 8s Gen 3 с результатом 1 654 675 баллов и Snapdragon 7+ Gen 3 с результатом 1 497 646 баллов. Производительность графического процессора является ещё одной сильной стороной чипсета Dimensity 8400, набравшего 4086 баллов в тесте WildLife Extreme от 3DMark, превзойдя Snapdragon 8s Gen 3 с результатом 3161 балл. В тесте графического процессора AnTuTu Redmi Turbo 4 набрал 658114 баллов, что значительно выше, чем у Snapdragon 8s Gen 3 (506 197) и Snapdragon 7+ Gen 3 (472 913).

 Что касается Geekbench 6, то здесь Dimensity 8400 набирает 1639 баллов в одноядерном режиме и 6500 баллов в многоядерном режиме. В то время как производительность одноядерного режима показывает лишь небольшое улучшение около 100 баллов по сравнению с Dimensity 8300, производительность в многоядерных нагрузках выше, превосходя такие чипсеты, как Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3.

 Dimensity 8400 предлагает превосходную производительность в многоядерном режиме и графического процессора по сравнению с ближайшими конкурентами Qualcomm, хотя его производительность в одноядерном режиме конкурентоспособна, но менее впечатляющая. По сравнению со старыми флагманскими чипсетами Qualcomm новинка превосходит Snapdragon 8 Gen 2 как в отношении процессорных ядер, так и графического процессора, но уступает Snapdragon 8 Gen 3. Redmi Turbo 4 должен выйти на мировой рынок под названием POCO X7 Pro 9 января, по слухам, его стартовая цена составит 369 евро. Если эта цена верна, то новинка может стать очередным бестселлером бренда и получить звание "народного" смартфона, благодаря феноменальному сочетанию производительности и доступной цены.

#смартфоны #xiaomi #redmi #snapdragon #poco #смартфоны redmi #смартфоны poco #dimensity 8400 #redmi turbo 4 #poco x7 pro
Источник: gizmochina.com
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