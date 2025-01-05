Изображение коробки видеокарты подтверждает наличие 32 ГБ памяти стандарта GDDR7

Компания Inno3D собирается представить свой новый дизайн видеокарт нового поколения iChill X3. Грядущая GeForce RTX 5090 iChill X3 является флагманской моделью этой компании на базе архитектуры Blackwell. Она оснащена массивной системой охлаждения, занимающей на материнской плате 3,5 слота, которая фактически выделяет модель в качестве одной из её ключевых особенностей.

На данный момент доступно только одно изображение карты, поэтому количество разъемов питания подтвердить не представляется возможным. Однако на упаковке указано, что карта комплектуется 32 ГБ памяти стандарта GDDR7. Это первая достоверно подтвержденная информация о конфигурации памяти RTX 5090. Это говорит о том, что флагманская модель серии RTX 50 действительно будет иметь вдвое больший объем памяти, чем модель RTX 5080.

Согласно пока еще неофициальной информации, флагманская видеокарта RTX 5090 будет использовать графический процессор GB202 и станет единственной моделью в серии RTX 50, оснащенной этим процессором, по крайней мере, в настоящий момент. Ожидается, что графическая карта будет иметь 21 760 ядер CUDA, а ее 32 ГБ памяти будут работать на 512-битном интерфейсе памяти. Модули памяти GDDR7 должны работать на скорости 28 Гбит/с и обеспечивать пропускную способность почти 1,8 ТБ/с. Что касается мощности платы, то RTX 5090 имеет TDP 575 Вт, что на 125 Вт больше, чем у его текущего флагмана Nvidia RTX 4090.

Предполагается, что NVIDIA собирается представить эту модель завтра во время выступления главы компании на мероприятии CES 2025. Кроме флагманской модели также ожидается анонс RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Однако ожидается, что первой видеокартой нового поколения, которая поступит в продажу, станет не флагман, а GeForce RTX 5080.