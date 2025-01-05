Find X8 Mini получит 6,31-дюймовый дисплей и чипсет Dimensity 9400

Серия Oppo Find X8 в настоящее время включает две модели: стандартную и модель Pro. Однако ходили слухи о третьей модели, являющейся компактным устройством с потенциальным названием Find X8 Mini. Ожидается, что Oppo Find X8 Mini предложит флагманский функционал, но в компактном форм-факторе. Новая утечка раскрыла потенциальные характеристики телефона.

По данным инсайдера Digital Chat Station, модель Find X8 Mini будет оснащена 6,31-дюймовой LTPO OLED-панелью с разрешением 1,5K. Размер 6,3 дюйма также можно увидеть на Vivo X200 Mini, который является эксклюзивным для китайского рынка.

В утечке также указаны потенциальные характеристики системы камер телефона. Предполагается, что он оснащен основным датчиком серии Sony IMX9. В стандартной модели Find X8 используется сенсор Sony LYT-700 с разрешением 50 МП. Следовательно, мы можем ожидать некоторых изменений в камере модели Mini. Тем не менее телефон может сохранить 50-мегапиксельную перископическую камеру.

Сообщается, что Find X8 Mini будет работать на базе новейшего флагманского чипсета Mediatek Dimensity 9400. Это тот же мобильный процессор, который используется в существующих моделях Find X8. Более того, телефон сохранит поддержку беспроводной зарядки, как и другие модели серии. Кроме того, говорят, что телефон имеет металлический корпус и стеклянную заднюю панель, обеспечивая премиальность устройства.

Ожидается, что Oppo также позже выпустит топовую модель Find X8 Ultra. На данный момент Oppo не раскрыла никаких подробностей о новых моделях Find X8. Следовательно, к приведенной выше информации следует относиться с долей недоверия.