Подробностей о грядущей новинке мало, но, возможно на CES 2025, будет раскрыта более подробная информация.

Компания Atari объединила свои усилия с My Arcade, занимающейся ретро-играми, для создания одной из самых необычных портативных игровых систем за последнее время. Портативная консоль Gamestation Go, которая по всей видимости, является переработанной версией Gamestation Portable, анонсированной примерно в это же время год назад, оснащена традиционной крестовиной на левой стороне, трекболом внизу и вращающимся рычагом сверху.

На противоположной стороне пользователю доступны четыре кнопки: A B X Y, расположенные в знакомой компоновке с цифровой панелью внизу. Физические кнопки с надписями start, select, settings и credit также присутствуют на передней панели устройства. Кнопки R1 R2 и L1 L2 расположены вдоль верхнего края портативной консоли, где также находится слот для карты microSD, кнопка питания, кнопка «Домой», качелька регулировки громкости, порт HDMI-out, разъем питания USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Большинство элементов управления, похоже, подсвечиваются, а пара портов USB-C на задней панели, похоже, поддерживает проводные контроллеры. На обратной стороне также можно найти вентиляционные отверстия и подставку.

Тизер Atari сопровождается словами «An icon, reimagined». Дополнительные подробности, такие как входящие в комплект игры и цены, пока остаются загадкой. С таким количеством используемых типов элементов управления устройство потенциально может поддерживать ряд платформ при условии, что его оборудование и эмуляция будут способствовать этому.

Gamestation Portable должна была выйти к концу 2024 года по цене 149 долларов, поэтому можно с уверенностью предположить, что вариант Go выйдет примерно в то же время.

До выставки CES осталось всего несколько дней, поэтому скоро мы узнаем подробности об этом устройстве. Ежегодная выставка CES официально стартует в Лас-Вегасе 7 января и продлится до 10-го числа.