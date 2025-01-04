Полноценный релиз должен состояться через несколько дней на CES 2025.

ECS анонсирует два ноутбука: ECS UP42KP и UP42PW. Последний основан на процессоре Snapdragon X Plus, но модель UP42KP будет работать на 8-ядерном APU AMD Krackan Point. Единственный 8-ядерный APU Krackan Point, о котором сейчас известно — это AMD Ryzen AI 7 350, побывавший в PassMark примерно две недели назад. Чип будет включать два кластера из четырех ядер Zen 5 и четырех ядер Zen 5c с активированной гиперпоточностью. Есть еще один процессор под называнием Ryzen AI 5 340, который будет включать 6 ядер CPU и будет доступен в ноутбуках начального уровня.

Встроенная графика будет основан на архитектуре RDNA 3.5, аналогичной Strix Point и Strix Halo, но не будет такой мощной. Это связано с тем, что Krackan Point ориентирован на рынок устройств среднего класса, а не на премиум-сегмент. О его интегрированной графике известно немного, но можно ожидать, что она будет достаточной для легких и средних графических рабочих нагрузок.

ECS UP42KP получит 14-дюймовый дисплей, оперативную памятью DDR5 со скоростью 5600 MT/s, поддержкой Wi-Fi 6 и USB4. Как и ожидалось, APU Krackan Point в новом ноутбуке, будет работать в диапазоне TDP от 15 до 54 Вт, что аналогично APU Strix Point. Пока не подтверждено, будет ли Krackan Point работать в будущих бюджетных игровых портативных консолях, но это возможно, поскольку некоторые производители, такие как ONE-NETBOOK и даже ZOTAC, начали использовать мощные APU Strix Point на своих карманных компьютерах.

Цена и доступность ECS UP42KP пока неизвестны, но эта информация будет объявлена на мероприятии CES 2025, которое пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.