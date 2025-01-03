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PowerColor представила первый взгляд на видеокарту Radeon RX 9070 XT Red Devil
Бренд PowerColor продемонстрировал заднюю панель грядущей модели AMD Radeon RX 9070 XT Red Devil с фирменным светодиодным логотипом линейки Red Devil

 Через несколько дней состоится открытие выставки CES 2025, на которой её участники покажут множество своих новинок и перспективных устройств. Одной из таких компаний станет AMD. Поклонники ожидают официального анонса новых процессоров и конечно же новых графических карт на архитектуре RDNA 4. Там же партнеры AMD покажут и свои варианты кастомных моделей. Сегодня в сети появилось изображение видеокарты одного из основных партнеров AMD - компании TUL, выпускающей видеокарты под маркой PowerColor. Фотография показала небольшую часть задней стороны видеокарты серии RX 9000 с обновленным дизайном задней пластины. Если судить по изображению, то речь идет о видеокарте из линейки Red Devil, являющейся флагманской в ассортименте компании и предлагающей более высокие тактовые частоты из коробки.

 На фотографии изображено нечто похожее на флагманскую карту Radeon RX 9070 XT, поскольку это первый графический ускоритель, который должен появиться на рынке раньше остальных моделей. На фотографии показан дизайн задней пластины, на котором можно увидеть логотип Red Devil, как на предыдущих графических картах серии RX 7900. Однако при сопоставлении дизайна задней пластины с дизайном предшественников можно обнаружить отличия.

 Похоже, пластина сделана из металла, что сделано для улучшения рассеивания тепла, но пока это единственное, что можно увидеть. Обычно партнеры и даже сами производители графических процессоров рекламируют свои новинки так перед официальным релизом.

 В настоящее время видеокарта RX 9070 XT от PowerColor является единственной моделью от партнеров, которая хоть в каком-либо виде показалась любителям компьютерных игр и имеет повышенные тактовые частоты по сравнению с референсным ускорителем. Напомню, что согласно имеющейся информации Radeon RX 9070 XT должна работать на тактовой частоте до 3,1 ГГц. Таким образом, вполне можно ожидать, что кастомные модели могут получить частоту на 100–200 МГц выше. Кроме того, уровень TBP также должен быть увеличен для возможности поддержания более высоких тактовых частот.

 По имеющейся информации референсные модели будут иметь мощность 260 Вт, но собственные модели от партнеров AMD могут повысить этот показатель вплоть до 330 Вт. Также следует ожидать использования в новых картах двух 8-контактных разъемов PCI-E, но, возможно, что некоторые производители будут использовать современный разъем 12V-2x6.

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Источник: wccftech.com
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