Xiaomi сегодня официально представила Redmi Turbo 4 в Китае, но его глобальная версия в виде Poco X7 Pro получит меньший аккумулятор, хотя индийский вариант будет оснащен той же батареей емкостью 6550 мАч

Poco X7 Pro выйдет на мировой рынок как переименованный Redmi Turbo 4 9 января. Однако, похоже, не все регионы получат на сто процентов один и тот же ребрендинг китайского телефона. Xiaomi недавно подтвердила, что индийский вариант будет оснащен батареей емкостью 6550 мАч, что и китайский вариант, но для других регионов аккумулятор будет другим.

Как подтвердил официальный глобальный аккаунт Poco, Poco X7 Pro будет оснащен батареей емкостью 6000 мАч. Xiaomi не единственная компания, которая промышляет подобным. Например, смартфон OnePlus 13R, как ожидалось, будет полным ребрендингом Ace 5, но глобальная версия также получит понижение характеристик аккумулятора.

В то время как Ace 5 оснащен аккумулятором емкостью 6415 мАч, его клон в виде OnePlus 13R получит аккумулятор емкостью всего 6000 мАч. Недавние сообщения также предполагают, что может быть еще одно изменение в характеристиках и то же самое вполне может произойти с Poco X7 Pro. Учитывая, что Xiaomi не подтвердила все остальные характеристики глобального Redmi Turbo 4, неясно, будет ли то же самое верным для него.

Предполагается, что другие основные характеристики Poco X7 Pro, помимо аккумулятора, должны остаться прежними во всех регионах. Это включает в себя ту же 50-мегапиксельную основную камеру на задней панели, что и у Redmi Turbo 4, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, защитное стекло Gorilla Glass 7i и стандарты безопасности IP66/68/69.