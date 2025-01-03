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В сети обнаружены графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков
Графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 50 «Blackwell» для ноутбуков были замечены в репозитории PCI ID, включая модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070, RTX 5060 и RTX 5050.

 В сети появилось очередная утечка, предполагающая, что NVIDIA может заменить кристаллы графических карт Blackwell на кристаллы Ada Lovelace. Хотя это официально не подтверждено, в PCI ID Repository указано название "AD108M" среди нескольких графических процессоров серии RTX 50 Max-Q для мобильной платформы. То же самое можно увидеть в базе данных Techpowerup, где и кристалл GB206M, и AD108M упоминаются среди этих вариантов Max-Q.

 Графического процессора AD108M официально не существует, в линейке Ada Lovelace и в графических процессорах серии RTX 40 можно найти только кристалл AD107. Серия графических процессоров Max-Q обычно встречается в тонких и более энергоэффективных игровых ноутбуках, чем обычные графические процессоры NVIDIA, предназначенные для высокопроизводительных игровых мобильных систем. NVIDIA использовала оба типа графических процессоров для разных категорий ноутбуков в предыдущем поколении, но перенос той же архитектуры Ada в новую серию RTX 50 является очень странным.

 Обычно NVIDIA использует более быстрые графические процессоры на видеокартах более высокого класса, но AD108M, похоже, является графическим процессором начального уровня для карты RTX 5070 и других графических ускорителей более низкого класса. Однако с момента первого появления AD108M неизвестно, как он выглядит по сравнению с обычными и Max-Q графическими процессорами. Techpowerup упоминает, что NVIDIA может использовать либо кристалл GB206M, либо AD108M на графических картах серии RTX 50, в то время как в PCI ID Repository упоминается только AD108M.

 Согласно таблице, есть четыре графических процессора серии RTX 50 Max-Q, которые, по слухам, используют кристалл AD108M:

GeForce RTX 5090 Max-Q (GB203M);

GeForce RTX 5080 Max-Q (GB203M);

GeForce RTX 5070 Ti Max-Q (GB206M/AD108M);

GeForce RTX 5070 Max-Q (GB206M/AD108M);

GeForce RTX 5060 Max-Q (GB206M/AD108M);

GeForce RTX 5050 Max-Q (GB206M/AD108M).

 С другой стороны, более мощные графические процессоры, такие как RTX 5090 Max-Q и RTX 5080 Max-Q, будут использовать кристалл GB203M, который является урезанным вариантом GB203, планируемым к использованию в графических процессорах RTX 5090 и RTX 5080 для ноутбуков. Пока еще рано делать какие-либо выводы, но ситуация выглядит несколько обманчиво в плане оснащения графических процессоров RTX 50 старой архитектурой Ada, даже если их производительность будет выше, чем у предшественников.

 Следует отметить, что в базе данных Techpowerup упоминается архитектура, связанная с кристаллом GB206M — Blackwell 2.0. Blackwell 2.0 также упоминается в других кристаллах, таких как GB205M, GB203M, GB202, GB203. Более того, в линейке Blackwell есть несколько новых кристаллов, о которых пока ничего неизвестно.

 Хотя мы знаем, что графические процессоры GB202 и GB203 будут использоваться в настольных графических картах RTX 5090 и RTX 5080, странно выглядит их упоминание, как Blackwell 2, а не просто Blackwell.

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Источник: wccftech.com
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