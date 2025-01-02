Выход смартфона в Китае состоится уже 2 января

Вчера вечером соучредитель, председатель и генеральный директор компании Xiaomi Corp. Лэй Цзюнь провел новогоднюю прямую трансляцию в Китае, отпраздновав вместе со зрителями наступление 2025 года. Во время прямой трансляции Лэй Цзюнь поделился различными обновлениями продуктов компании и даже продемонстрировал предстоящий смартфон Redmi Turbo 4. Запуск новинки состоится 2 января на внутреннем рынке Китая. Кроме того, это станет первый смартфон в мире, вышедший в 2025 году.

Дизайн Redmi Turbo 4 уже не является секретом, поскольку компания уже опубликовала несколько изображений устройства ы расцветке Cloud White. Именно такая модель появилась во время прямой трансляции Лэй Цзюня. Можно сказать, что дизайн Turbo 4 весьма строгий, без каких-либо необычных деталей с вертикальным модулем задней камеры, включающей два объектива. Задняя крышка имеет характерную красную линию, которая проходит через всю заднюю часть, выполненную из матового стекла, придавая ей уникальный вид.

Что касается технических характеристик, то компания подтвердила, что Redmi Turbo 4 будет оснащен новейшим чипсетом среднего уровня Dimensity 8400 Ultra, массивной аккумуляторной батареей емкостью 6550 мАч и корпусом со степенью защиты IP69. Первый этап продаж будет включать приятный сюрприз для покупателей в виде пятилетней гарантии на батарею. Хотя смартфон рекламируется как урезанная версия Redmi K80, компания пока не раскрывает других подробностей о телефоне Turbo 4.

По слухам, Redmi Turbo 4 будет оснащен 6,67-дюймовым плоским экраном с разрешением 1,5K и высокой частотой обновления до 120 Гц. Ожидается, что новинка будет работать на собственной оболочке HyperOS 2.0 на базе Android 15. Также предполагается наличие оперативной памяти LPDDR5x объемом до16 ГБ и встроенный накопитель UFS 4.0 емкостью до 512 ГБ.

Redmi Turbo 4 будет иметь 20-мегапиксельную фронтальную камеру, а также двойной модуль на задней панели с основным датчиком на 50 Мп и дополнительным объективом разрешением 8 мегапикселей. Устройство также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, получит ИК-порт, два динамика и датчик отпечатков пальцев в дисплее. Смартфон будет доступен в черном, белом и синем цветах.