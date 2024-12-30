Графические карты с GPU Navi 48, такие как Radeon RX 9070 XT и RX 9070, будут поддерживать кодирование AV1, что делает их идеальными для создателей контента и стримеров

Компания AMD не удаляет аппаратные кодеры с одного из двух графических кристаллов нового поколения, которые она предположительно представит на выставке CES 2025. Речь идет о Navi 48, который используется в будущих графических процессорах Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. В отличие от Navi 44, он будет оснащен аппаратными кодировщиками, что сделает его идеальным выбором для стримеров и создателей контента.

Пользователь HXL (@9550pro) заметил добавленную поддержку кодирования AV1 в графических процессорах AMD RDNA 4 на GitHub в разделе GPUOpen Libraries и SDK. Поддержка AV1 B-Frame относится к функции видеокодека AV1, которая улучшает сжатие и качество видео. Благодаря кодеку AV1 графический процессор RDNA 4 в лице чипа Navi 48, может обеспечить более высокую эффективность сжатия, чем H.264 и HEVC, что очень важно и является стандартом для современных графических процессоров.

К сожалению, эта поддержка предположительно отсутствует в чипе Navi 44, бюджетном кристалле на базе новой архитектуры RDNA 4, который будет работать на младших графических процессорах серии RX 9000. В Navi 44 полностью отсутствуют аппаратные кодеры, что делает их непригодными для создателей контента и стримеров. Ситуация схожа с тем, что AMD сделала в своих бюджетных графических процессорах на архитектуре RDNA 2, такими как RX 6500 XT и RX 6400. Однако чип Navi 44 предположительно будет использоваться на графических процессорах, которые, по слухам, стоят до 349 долларов. Таким образом, удаление аппаратных кодировщиков выглядит не слишком оправданным для потребителя.

Тем не менее необходимо дождаться официального запуска, который должен состояться примерно через неделю. При этом мы также увидим флагманскую модель AMD в линейке RX 9000 — RX 9070 XT. Предполагается, что Radeon RX 9070 XT будет столь же мощной, как и карты NVIDIA RTX 40 среднего или высшего класса, такие как RTX 4070 Ti и RTX 4080. Помимо обеспечения высокой игровой производительности, полноценная поддержка аппаратного кодирования позволит ей повысить производительность в различных приложениях, использующих кодировщики.

Помимо видеокарт RX 9000, на этом же мероприятии AMD представит технологию FSR 4 и игровые центральные процессоры линейки Ryzen 9 9000X3D.