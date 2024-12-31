Новинка по основным характеристикам соответствует оригинальному Z9 Turbo, но получила несколько обновлений

Смартфон iQOO Z9 Turbo Endurance Edition официально выйдет 3 января 2025 года в Китае. Этот телефон представляет собой обновленную версию оригинальной модели iQOO Z9 Turbo, анонс которой состоялся в апреле этого года в Китае. Как подтвердил представитель бренда, версия Endurance Edition предложит пользователям четыре основных обновления.

Новый iQOO Z9 Turbo и его предстоящая Endurance Edition - версия являются идентичными телефонами. Однако обновленная версия телефона оснащена более емкой батареей, предлагает лучшую поддержку GPS и поставляется в новом цвете.

В то время как iQOO Z9 Turbo оснащен батареей емкостью 6000 мАч, версия Endurance Edition будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 6400 мАч. Кроме того, новый вариант смартфона получит поддержку двухчастотного GPS, что означает возможность принимать сигналы из двух разных диапазонов частот, повышая точность и надежность определения местоположения.

В то время как оригинальная модель вышла с оболочкой OriginOS 4 на базе Android 14, обновленная Endurance Edition будет работать на последней OriginOS 5. Однако пока нет ясности, будет ли она основана на ОС Android 15 или Android 14. Остальные характеристики идентичны на обоих телефонах.

Обычный Z9 Turbo был доступен в черном, белом и мятном цветах. Теперь покупатели Endurance Edition смогут также выбрать расцветку Sail Blue вместо мятного варианта.

Новый iQOO Z9 Turbo Endurance Edition, как и оригинальная модель будет использовать 6,78-дюймовую AMOLED-панель, которая предлагает разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц, а также сканер отпечатков пальцев в дисплее. Телефон будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной селфи-камерой и 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS, а также 8-мегапиксельной камерой в заднем модуле.

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition будет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm и получит аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Телефон комплектуется оперативной памятью стандарта LPDDR5x объемом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.