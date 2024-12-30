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Ноутбуки Xiaomi Redmi Book 14/16 2025 выйдут 1 января и получат процессоры Intel Core 200
Ноутбуки получат от 16 до 32 ГБ ОЗУ и накопитель объемом до 1 ТБ.

 Xiaomi представила свои будущие ноутбуки Redmi Book 14/16 2025 года, предварительные заказы на которые уже доступны на JD.com в Китае в преддверии запланированного запуска 1 января. Эти мобильные компьютеры среднего класса оснащены новейшими процессорами Intel Core и широкими возможностями хранения данных, что должно быть тепло встречено пользователями, которые отдают предпочтение производительности и многозадачности.

 Судя по спискам предварительного заказа, Redmi Book 14/16 2025 оснащен процессором Intel Core 5 220H, принадлежащим к серии Raptor Lake-H Refresh, представленной в конце 2024 года. Он сочетает в себе мощность и эффективность благодаря 4 высокопроизводительным ядрам и 8 эффективным ядрам, способным достигать частоты до 4,9 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading, которая еще больше повышает производительность за счет 16 потоков.

 В списках предварительного заказа представлены три конфигурации системы хранения: 16 ГБ ОЗУ с твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ, 16 ГБ ОЗУ с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и топовый вариант с 32 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Это удовлетворит пользователей с различными потребностями.

 Хотя конкретные подробности о Redmi Book 14/16 еще не подтверждены, представление о Redmi Book 16 2025 было приоткрыто во время недавнего мероприятия «Ежегодный отчет Лу Вейбинга». Ноутбук имеет серебристо-серую отделку и украшен обновленным буквенным логотипом Redmi.

 Более подробная информация о Redmi Book 16 2025 предполагает, что он может обеспечивать до 47 Вт постоянной мощности, вероятно, благодаря наработкам Xiaomi по управлению температурным режимом. Кроме того, ноутбуки могут похвастаться оптимизацией батареи на основе искусственного интеллекта, обещающей увеличение времени автономной работы до 19,05 часа.

 Интересно, что в состав программного обеспечения также включена оболочка Xiaomi HyperOS 2. Она может предлагать дополнительные функции, специфичные для устройств Xiaomi. Также подтверждено, что ноутбуки поддерживают функцию Xiaomi HyperOS Connect, что потенциально обеспечивает беспрепятственное соединение между смартфонами и ноутбуками в единой экосистеме Xiaomi.

 Ожидается, что Redmi Book 14/16 2025 будет выпущен вместе со смартфоном Redmi Turbo 4 1 января в Китае.

#intel #xiaomi #ноутбуки #redmi #ноутбуки xiaomi #redmi book #redmi book 16 #redmi book 14
Источник: gizmochina.com
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