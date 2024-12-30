Ожидается, что новинка получит значительные обновления, но может стоить ещё дороже, чем нынешний Snapdragon 8 Elite.

Чипсет следующего поколения от компании Qualcomm - Snapdragon 8 Elite 2, находится в активной стадии разработки и станет преемником Snapdragon 8 Elite. Новые утечки от инсайдера Digital Chat Station дают представление об ожидаемых сроках запуска и деталях производства.

Сообщается, что Qualcomm планирует выпустить Snapdragon 8 Elite 2 в начале октября 2025 года, то есть раньше обычного окна запуска новых флагманов производителя. Более ранний запуск соответствует тенденции компании анонсировать новые чипы Snapdragon как можно раньше, чтобы дать производителям смартфонов время для интеграции нового чипсета во флагманские устройства в преддверии праздничного предновогоднего сезона.

Ожидается, что Snapdragon 8 Elite 2 будет использовать передовой 3-нм производственный процесс N3P компании TSMC. Эта технология призвана повысить производительность и энергоэффективность, которая также будет использоваться при производстве чипов Apple A19.

Утечка предполагает заметные обновления графического процессора для Snapdragon 8 Elite 2, а также потенциальное улучшение производительности процессора на 20%. Ожидается, что эти улучшения обеспечат значительное повышение общей производительности, основанное на улучшении эффективности и графическом процессоре, уже наблюдаемом в текущем Snapdragon 8 Elite.

Однако популярность Snapdragon 8 Elite 2 может столкнуться с препятствиями, поскольку в сообщениях утверждается, что он может быть даже дороже, чем его и без того не самый дешевый предшественник. Сообщается, что Qualcomm работает над оптимизацией своего производственного процесса и цепочки поставок, чтобы сделать новый чипсет более конкурентоспособным по цене.