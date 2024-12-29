AOC AG276QSG получил дисплей на 27 дюймов с частотой 360 Гц, яркостью 600 нит и временем отклика GTG 1 мс

Новый монитор оснащен технологией Nvidia G-Sync ULMB2 для плавного изображения без разрывов и поддерживает NVIDIA Reflex для минимизации задержки ввода. Кроме того, монитор включает в себя технологию Adaptive-Sync для более широкой совместимости с графическими процессорами и плавной игровой производительности.

Что касается цветопередачи, то он обладает 95% цветовой гаммой DCI-P3 и настоящей 8-битной глубиной цвета, предлагая яркие и реалистичные визуальные эффекты. Каждое устройство проходит строгую заводскую калибровку, достигая Delta E<2 для профессионально точной цветопередачи. Монитор также сертифицирован VESA HDR600 с пиковой яркостью 600 кд/м2, что обеспечивает впечатляющую контрастность и детализацию как в темных, так и в ярких сценах.

Для комфорта глаз AG276QSG оснащен аппаратным фильтром синего света и интеллектуальной системой регулировки внешнего освещения, снижающей нагрузку при длительном использовании. Монитор также оснащен уникальной технологией защиты от синего света, которая не ухудшает точность цветопередачи.

Монитор разработан с учетом универсальности и простоты использования, оснащен совместимым с VESA креплением, регулируемыми настройками высоты, наклона и поворота, а также эргономичной подставкой со встроенным держателем для наушников и системой управления кабелями. Что касается возможности подключений, то он получил три порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4, четыре порта USB 3.2 и аудиоразъем.

Для дальнейшего улучшения игрового процесса монитор предлагает настраиваемые эффекты RGB-подсветки, два динамика мощностью по 5 Вт каждый и несколько предустановленных режимов, таких как FPS и G-Sync Esports, настраиваемых с помощью программного обеспечения G-Menu.