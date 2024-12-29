Кроме того, утечка раскрыла дизайн задней панели смартфона и модуля камер

Ожидается, что Redmi представит модель Redmi Turbo 4 в начале января в Китае. Недавно новая утечка на Weibo раскрыла дату запуска и дизайн телефона. Первое изображение ниже указывает на то, что Turbo 4, скорее всего, дебютирует 2 января, в то время как другое изображение позволяет взглянуть на дизайн смартфона.

На изображении ниже показано устройство с двойной задней камерой с вертикальным расположением объективов. У смартфона плоские края и, возможно, плоский экран спереди. На задней панели проходит вертикальная линия, что предполагает двухцветный дизайн. Надпись Redmi видна в правом нижнем углу задней панели.

Инсайдер описывает дизайн Turbo 4 как более простой и изысканный, со сдержанными вариантами цветов. Стеклянный корпус усиливает его премиальный вид, делая устройство очень привлекательным.

Инсайдер Smart Pikachu называет Redmi Turbo 4 «MPhone», вероятно, имея в виду сходство между «Mi» (сокращение от Xiaomi) и «iPhone». «M» может означать «Mi», указывая на то, что Redmi Turbo 4 имеет элементы дизайна, напоминающие iPhone 16. Ситуация похоже на ту, как телефоны Oppo, такие как Oppo Reno 13 и Find X8, называются OPhone из-за их схожего внешнего вида с iPhone 16.

Согласно утечкам Redmi Turbo 4 будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Работать смартфон будет на новейшем чипсете среднего уроня Dimensity 8400, получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопитель UFS 4.0 на 512 ГБ. Телефон будет работать на базе новой оболочки HyperOS 2.0 на основе ОС Android 15.

Для удовлетворения потребностей в фотосъемке смартфон будет оснащен фронтальной 20-мегапиксельной камерой и задним модулем из 50-мегапиксельной основной камеры с поддержкой OIS и дополнительного 8-мегапиксельного объектива. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.