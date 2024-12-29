Консоль не может похвастаться выдающимися техническими характеристиками, но её будет достаточно для классических ретро-игр.

Ayaneo представила ограниченную серию Pocket Micro Retro Gold, сочетающую эстетику классических игровых устройств с современными технологиями. Эта консоль премиум-класса выполнена в черной, золотой и красной цветовой гамме и соответствует стандартной версии, выпущенной ранее в этом году.

Консоль Pocket Micro Retro Gold Limited Edition оснащена небольшим 3,5-дюймовым безрамочным IPS-дисплеем с разрешением 960×640 пикселей с плотностью 330 PPI. Игровое устройство может похвастаться экраном с яркостью 400 кд/м2, обеспечивающим четкое изображение в различных условиях освещения. Дисплей имеет соотношение сторон 3:2 и 100% охват цветовой гаммы sRGB, а также 115% цветовой объем для яркой и точной цветопередачи изображения.

За работу игрового устройства отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99, компанию которой составляет оперативная память стандарта LPDDR4X со скоростью 4266 Мбит/с и хранилище UFS 2.2, обеспечивающее приемлемую производительность и быструю загрузку игр.

Устройство работает на базе ОС Android 13, что обеспечивает современный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Собственные программные инструменты Ayaneo, такие как интерфейсное управление AyaSpace и программа AyaHome для рабочего стола, повышают удобство использования и позволяют геймерам легко настраивать параметры и ярлыки.

За автономность Micro Retro Gold Limited Edition отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2600 мАч, обеспечивая более шести часов непрерывной игры без подключения к сети.

Консоль имеет легкий дизайн, размеры 156×63×18 мм и массу всего 233 г, а прочная рама из алюминиевого сплава, созданная с помощью ЧПУ придает устройству дополнительную элегантность. Игровое устройство оснащено джойстиками с эффектом Холла для точного управления, сенсорными кнопками, шестиосевым гироскопом и линейным вибромотором по оси X для погружения в игровой процесс.

Консоль оснащена портом USB Type-C с поддержкой OTG, слотом Micro SD для расширения системы хранения, а также беспроводными интерфейсами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Кроме того, Pocket Micro Retro Gold Limited Edition оснащена датчиком отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Консоль Ayaneo Pocket Micro Retro Gold Limited Edition доступна в одной конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Розничная цена устройства составляет 1899 юаней (260 долларов США), а специальная предпродажная цена в 1699 юаней (232 доллара США) предлагает немного сэкономить. Предварительная продажа игровой консоли уже началась.