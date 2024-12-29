В сеть утекли предполагаемые характеристики камер Huawei Pura 80 Ultra.

Китайский гигант Huawei, похоже, готовится к запуску смартфона Pura 80 Ultra, преемника модели Pura 70 Ultra, выпущенного в апреле. Недавние утечки из Китая раскрывают основные характеристики камеры устройства, позиционируя новый Pura 80 Ultra в качестве флагманского смартфона для любителей мобильной фотографии.

Если верить имеющимся слухам, то грядущий фотофлагман компании Huawei - Pura 80 Ultra получит в своё распоряжение основную камеру разрешением 50-мегапикселей с большим 1-дюймовым датчиком и переменной диафрагмой, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и перископический телеобъектив, оснащенным датчиком размером 1/1,3″. Хотя эти характеристики предполагают значительный акцент на расширенных возможностях обработки изображений, важно отметить, что они основаны на текущих прототипах. Изменения характеристик все еще могут произойти до того, как смартфон поступит в массовое производство.

Несмотря на то, что официальный выход новинки ожидается только во втором квартале наступающего года, возможно, в апреле, чтобы соответствовало графику выпуска текущего Pura 70 Ultra, эти ранние подробности подчеркивают амбиции Huawei сделать из Pura 80 Ultra мощный фотофлагман для конкуренции с такими монстрами мобильной фотографии, как будущий Vivo X200 Ultra.

Напомню, что текущая модель Huawei Pura 70 Ultra имеет 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+ в сочетании с передовыми технологиями цветопередачи и затемнения. Его задний блок камер включает выдвижной объектив разрешением 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 40 МП и макротелеобъектив разрешением 50 МП. Фронтальная камера была представлена сверхширокоугольным объективом на 13 МП. За автономность Pura 70 Ultra отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной быстрой зарядки на 80 Вт, а также возможностями заряжать сторонние устройства.

Хотя общая производительность смартфона не показывает высот, основным назначением смартфона является именно создание высококачественных фотографий, что должен будет предложить и его преемник в лице Pura 80 Ultra.