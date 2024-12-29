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goldas
Чего стоит ожидать от будущих игровых графических процессоров Nvidia RTX 50
Предлагаю ознакомиться с основной информацией о грядущих видеокартах новой серии RTX 50 от Nvidia

 Не будет преуменьшением сказать, что пользователи ПК по всему миру находятся в предвкушении и с нетерпением ожидают, что Nvidia приготовила для них в качестве грядущих игровых графических карт серии RTX 50 на базе архитектуры Blackwell. К счастью, нам осталось ждать недолго, учитывая, что их запуск уже не за горами и состоится на выставке CES 2025 менее чем через две недели. Неудивительно, что серия RTX 50 стала точкой притяжения различных утечек и слухов за последние несколько месяцев. Ниже можно ознакомиться с тем, чего следует ожидать.

 Несомненно, модели RTX 5090 и RTX 5080 получат наибольшее внимание, поскольку являются самыми высокопроизводительными графическими ускорителями в линейке. Тем не менее, разрыв между RTX 5090 и RTX 5080, по-видимому, будет гораздо больше, чем разрыв, например, между RTX 5080 и RTX 5070. Новая карта RTX 5090, которая будет использовать чип GB202, как ожидается, сможет похвастаться колоссальными 21760 ядрами CUDA, а также 32 ГБ видеопамяти на основе нового стандарта GDDR7 на 512-битной шине памяти, что позволит получить пропускную способность в 1,792 ТБ/с. Кроме того, этот монстр графического рынка, как ожидается, сможет похвастаться огромным 600-ваттным уровнем TBP и столь же немалой ценой.

 В свою очередь RTX 5080 так же не станет аутсайдером, но находится на ступеньку ниже, имея в распоряжении 10752 ядер CUDA, что примерно на 10,5% больше, чем у его предшественника. RTX 5080 также будет иметь половину памяти RTX 5090, а именно 16 ГБ нового стандарта GDDR7, но на 256-битной шине. Согласно имеющейся информации данная видеокарта получит самые быстрые чипы памяти в линейке RTX 50, что обеспечит её пропускной способностью 960 ГБ/с. Ожидается, что RTX 5080 будет иметь TBP около 400 Вт, что на 80 Вт больше, чем у его предшественника.

 К более массовым и относительно доступным картам будут относиться модели линейки RTX 5070. RTX 5070 Ti, как ожидается, будет выпущена вместе с моделями RTX 5080 и RTX 5090. Эта видеокарта будет использовать урезанную версию чипа GB203 от RTX 5080, названную GB203-300, с 8960 ядрами CUDA вместе с 16 ГБ памяти GDDR7 на 256-битной шине памяти, а также 300-ваттным уровнем TBP. В свою очередь модель RTX 5070 будет иметь 6144 ядра CUDA и 12 ГБ памяти GDDR7 на более медленной 192-битной шине и 250-ваттный TBP. Интересно, что RTX 5060 Ti, как ожидается, будет иметь 16 ГБ видеопамяти GDDR7 на более медленной 128-битной шине, что может сделать ее более выгодной покупкой, чем RTX 5070 для игр с высоким требованием к объему памяти, которые выиграют от дополнительного буфера в 4 ГБ. Однако, обычная RTX 5060 будет полагаться только на 8 ГБ памяти GDDR7, а также на 128-битную шину.

 Что касается мобильных графических процессоров RTX 50-й серии, то слухи о них не так многочисленны, как для настольных аналогов. Тем не менее есть некоторые крупицы информации о графических процессорах RTX 50-й серии для ноутбуков, благодаря недавней утечке списка устройств от Asus. Согласно информации, мобильная RTX 5090 будет оснащена всего 16 ГБ видеопамяти, что вдвое меньше, чем у настольного аналога. Карта RTX 5080, что интересно, также будет оснащена 16 ГБ памяти, а остальные графические процессоры получат только 8 ГБ памяти GDDR7.

 В недавнем сообщении, предоставленном инсайдером Moore's Law is Dead, говорится, что мобильная карта RTX 5080 будет примерно на 50% быстрее своего предшественника. Это довольно оптимистичное заявление, учитывая, что RTX 5080, как ожидается, будет оснащена всего лишь 7680 ядрами CUDA, а это всего на 3,4% больше, чем у предшественника. Инсайдер также ожидает, что в будущем будет выпущен мобильный вариант RTX 5090 с 32 ГБ видеопамяти, хотя на данный момент это не точно.


 Помимо чистого количества ядер и конфигураций памяти, ожидается, что графические процессоры серии RTX 50 также будут иметь в запасе еще несколько фишек. Ожидается, что серия RTX 50 будет иметь более продвинутую версию DLSS, вероятно, DLSS 4.0. Улучшения производительности трассировки лучей также ожидаются благодаря улучшенным ядрам RT и новым технологиям нейронного рендеринга, которые позволяют визуализировать кадры с использованием нейронных сетей вместо традиционного 3D-конвейера.

 Скорое открытие мероприятия CES 2025 всё расставит по своим местам. Остается лишь набраться терпения и подождать 6 января, когда, как предполагается, состоится официальный дебют новой линейки видеокарт Nvidia.

 Что касается цен, то пользователь @wxnod опубликовал в X* (запрещена на территории России) один снимок экрана с предполагаемой рекомендованной розничной ценой RTX 5090 и RTX 5080 в Китае, согласно которому рекомендованная розничная цена RTX 5080 будет составлять 9999 юаней, что соответствует примерно 1370 долларам США, хотя необходимо обратить внимание, что в Китае существует 13-процентный налог с продаж, поднимая это значение до 1500 долларов.

 Что касается RTX 5090, то здесь все будет ещё более печально. Напомню, что рекомендуемая розничная цена RTX 4090 в Китае составляла 12 999 юаней, а вот RTX 5090 будет продавать по совсем уж безумной цене в 18 999 юаней или 2600 долларов США. Это является значительным повышением цены на 46 процентов по сравнению с рекомендованной ценой RTX 4090, что может сделать ее самой дорогой потребительской видеокартой, когда-либо выпущенной.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #ces 2025 #rtx 5070 #rtx 5070 ti
Источник: notebookcheck.net
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