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AMD Radeon RX 9070 XT работает на частоте до 3,1 ГГц и имеет мощность TBP 330 Вт
Инсайдер раскрыл некоторые характеристики будущего флагмана AMD, включая диапазон мощности новинки.

 Ожидается, что компания AMD выпустит свои видеокарты RDNA 4 в следующем году и недавние утечки уже дают нам некоторое представление о том, чего ожидать от нового поколения графических карт. 

 Информация поступила от инсайдера Zhangzhonghao, который заявил на китайском форуме Chiphell, что эталонная версия Radeon RX 9070 XT будет иметь TBP около 260 Вт, а пользовательские модели, возможно, будут иметь мощность до 330 Вт. Инсайдер добавил, что базовая тактовая частота карты составит 2,8 ГГц, а частота в режиме разгона достигнет 3,0–3,1 ГГц.

 Карты на архитектуре RDNA 4 будут конкурировать с будущими моделями серии RTX 5000 от Nvidia, которые также должны выйти в начале следующего года. Если информация верна, то Radeon RX 9070 XT, скорее всего, будет находиться между RTX 5070 Ti и RTX 5070 с точки зрения энергопотребления. Zhangzhongha, кроме того, сообщил, что производительность RX 9070 XT находится в пределах 5 процентов от RTX 4080 в некоторых играх, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

 Другая утечка, произошедшая ранее на этой неделе, похоже, раскрыла результаты грядущей новинки в 3DMark Time Spy. Согласно сообщению от @All_The_Watts, карта набрала 22 894 балла, это говорит о том, что она всего на 2 процента быстрее RX 7900 GRE и намного медленнее RX 7900 XT.

 Однако эту конкретную утечку следует воспринимать с большой долей скепсиса. Синтетические тесты не всегда раскрывают реальную производительность в играх, поэтому придется подождать полноценных игровых тестов RX 9070 XT, чтобы получить лучшее представление о ее производительности. Более того, 3DMark не всегда отображает правильные названия ещё не представленных видеокарт, поэтому волне вероятно, что указанные результаты относятся именно к RX 9070 XT.

 Напомню, что недавние утечки показали, что AMD пропустит название Radeon RX 8000 для своей линейки графических процессоров RDNA 4 следующего поколения и вместо этого будет продавать их под брендом Radeon RX 9000. Radeon RX 9070 XT станет флагманской моделью RDNA 4, но она будет конкурировать с картами среднего уровня серии RTX 5000.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rdna 4 #radeon rx 9070 xt #rx 9070 xt
Источник: techspot.com
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