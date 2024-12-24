Уже несколько источников подтвердили, что AMD не будет использовать название RX 8000 в грядущих видеокартах компании

AMD, похоже, решила пропустить название видеокарт Radeon RX 8000 для своей линейки графических процессоров следующего поколения на архитектуре RDNA 4. Вместо этого ожидается, что преемники серии RX 7000 будут относиться к линейке Radeon RX 9000, а их потенциальный запуск должен состояться на выставке CES 2025 в начале следующего месяца в Лас-Вегасе.

Впервые эта информация была опубликована вчера на Chiphell, а затем ее подтвердили несколько других источников. Согласно оригинальному сообщению, которое позже было удалено, следующая флагманская видеокарта от AMD будет продаваться под названием Radeon RX 9070 XT. Схема наименования похожа на подход компании Nvidia с линейкой GeForce RTX. Один из партнеров AMD по производству видеокарт с тех пор неофициально подтвердил изменение.

Надежный инсайдер от AMD Хоанг Ань Фу также подтвердил новую схему названий, заявив, что Radeon RX 9070 XT будет анонсирована на выставке CES 2025 вместе с линейкой процессоров Ryzen 9 9000X3D. Он добавил, что AMD планирует анонсировать технологию FSR 4 на том же мероприятии. Ранее инсайдер намекнул, что линейка Ryzen 9 9000X3D дебютирует к концу января 2025 года.

В другом сообщении Фу утверждал, что неопознанная карта, появившаяся в недавней рекламе AMD — это RX 9070 XT. Карта была первоначально замечена на прошлой неделе одним из пользователей Reddit, который отметил, что она не соответствует ни одному из последних графических процессоров компании. Карта имеет конструкцию с тремя вентиляторами, черно-серебристую цветовую схему и светодиодную подсветку логотипа Radeon сбоку.

Еще одна новая утечка, по-видимому, раскрыла идентификационные данные всех будущих графических процессоров Radeon RX 9000 для настольных компьютеров и ноутбуков. По словам инсайдера @All_The_Watts, в линейку войдут Radeon RX 9070, RX 9060, RX 9050 и RX 9040 вместе с флагманским RX 9070 XT. Что касается мобильных устройств, то серия RX 9000 будет включать модели RX 9070M XT, RX 9070M и RX 9070S.

Видеокарты серии AMD Radeon RX 9070;

Видеокарты серии AMD Radeon RX 9060;

Видеокарты серии AMD Radeon RX 9050;

Видеокарты серии AMD Radeon RX 9040;

Видеокарты серии AMD Radeon RX 8060S;

Видеокарты серии AMD Radeon RX 8050S;

Видеокарты серии AMD Radeon RX 8040S.

Ранний список французского розничного продавца Grossbill-Pro также подтвердил видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070, но список теперь удален. Тем не менее, учитывая утечки из стольких источников, похоже, что слухи о выпуске карт RDNA 4 под названием RX 9000 действительно верны, и они, скорее всего, дебютируют на выставке CES в следующем месяце.