Планшет прошел необходимые сертификации и вскоре выходит в ОАЭ, а также в других регионах

Компания Honor приблизилась к глобальному выпуску своего планшета Pad V9 после его недавнего дебюта в Китае. Устройство имеет номер модели «ROL-W00» и уже получило сертификацию TDRA в ОАЭ, что свидетельствует о его скором запуске в данном регионе. Сертификация, действительная до 19 декабря 2027 года, указывает, что устройство будет выпущено только в версии с поддержкой Wi-Fi.

Honor Pad V9 может похвастаться плоским 6,1-миллиметровым сверхтонким металлическим корпусом, весом всего 475 граммов и сертификатом прочности SGS Gold Five Star. Он оснащен большим 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 500 кд/м2 и оптимизацией IMAX Enhanced для улучшенного визуального восприятия.

Аудиосистема устройства может впечатлить даже заядлых меломанов благодаря восьми динамикам с улучшенными возможностями IMAX, а также поддержкой пространственного звука и звука высокого разрешения. Эти функции делают планшет Pad V9 отлично подходящим для воспроизведения мультимедиа с полным погружением. Внутри планшета установлен чипсет MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition, обеспечивающий высокую производительность. За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея емкостью 10 100 мАч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Honor Pad V9 оснащен 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и селфи. Варианты подключения включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Работающий на оболочке Magic OS 9.0 на базе Android 15, планшет оснащен специальным помощником Honor YOYO AI для более интеллектуального взаимодействия с устройством.

Ожидается, что Honor Pad V9 с сертификацией TDRA вскоре не только выйдет на рынок ОАЭ, но и получит более широкое глобальное присутствие.