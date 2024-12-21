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Игровые консоли MSI Claw 8/7 AI+ с процессором Core Ultra 200V поступят в продажу 15 января
Ранее предполагалось, что новое поколение портативных игровых консолей MSI поступит в продажу 26 декабря

 Системы MSI Claw Al+ появились на Amazon незадолго до официального анонса, но, похоже, указанная предварительно дата выпуска была перенесена.

 Первоначально компания объявила дату выпуска на 26 декабря, но теперь информация розничных продавцов указывает на то, что запуск намечен на 15 января. MSI также разместила эти новые портативные компьютеры в своем официальном магазине в США, указав обновленную дату, хотя розничные продавцы могут предложить системы немного позже. MSI также опубликовала короткое заявление, подтверждающее, что датой запуска действительно является 15 января.

 Обе системы уже доступны для предварительного заказа. Однако Amazon больше не указывает дату запуска 8-дюймовой модели, а запуск 7-дюймовой модели запланирован на 4 февраля. Ожидается, что Newegg, еще один участвующий в продаже ритейлер, выпустит в продажу Claw 8/7 Al+ 18 февраля.

 Интересно, что компания Best Buy, один из крупнейших партнеров по продаже MSI Claw 7, полностью удалила эти системы из своего ассортимента.

 Предварительные заказы MSI Claw 8 Al+.

Core Ultra 7 258V, твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, 32 ГБ ОЗУ:

• MSI Claw 8 Al+: 899 долларов США (Amazon), дата не указана;

• MSI Claw 8 Al+: 899 долларов США (Newegg), 18 января 2025 года

• MSI Claw 8 AI+: 899 долларов США (магазин MSI в США), 15 января 2025 года

 Предварительные заказы MSI Claw 7 Al+.

Core Ultra 7 258V, твердотельный накопитель 512 ГБ, 32 ГБ ОЗУ:

• MSI Claw 8 Al+: 799 долларов США (Amazon), 4 февраля 2025 года;

• MSI Claw 8 Al+: 799 долларов США (Newegg), 18 января 2025 года;

• MSI Claw 8 AI+: 799 долларов США (магазин MSI в США), 15 января 2025 года.

 Замешательство возникло у MSI, чьи слайды противоречили более поздней информации. Первоначально компания планировала выпустить обе системы 26 декабря этого года.

 Пока что нет никаких признаков выхода более дешевой системы Claw 8 с памятью 16 ГБ, хотя MSI упомянула такой вариант на своей официальной странице. Claw 7 по цене 799 долларов в настоящее время может оказаться спорным решением. Именно эта модель, больше, чем любой другой портативный компьютер, могла бы выиграть в более доступной версии. Однако, похоже, MSI не намерена прекращать выпуск модели текущего поколения. В результате новые модели Al+ могут оставаться по указанным выше ценам в течение некоторого времени, пока конкуренция не усилится и текущие модели не будут распроданы.

 На выставке CES 2025 компания AMD собирается представить свои чипы Ryzen Z2, а Lenovo уже подтвердила планы по выпуску своих новых портативных компьютеров. Анонс Legion Go S со SteamOS, скорее всего, будет ориентирован на большую доступность, а именно в этой области компании MSI будет нечего предложить.

#msi #игровые консоли #портативные игровые консоли #msi claw #msi claw 8 ai+ #msi claw 7 ai+
Источник: videocardz.com
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