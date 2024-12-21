Новая утечка показала, что мобильная карта GeForce RTX 5080 не получит большого увеличения количества ядер CUDA по сравнению с RTX 4080, но обеспечит прирост производительности около 50%

Вчерашняя утечка многое рассказала о предстоящих видеокартах для ноутбуков серии GeForce RTX 50 от Nvidia. Начнем можно с того, что GeForce RTX 5090 и RTX 5080 получат по 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Следовательно, единственная разница между ними будет заключаться в количестве ядер CUDA. Инсайдер Moore's Law is Dead раскрыл некоторую новую информацию о субфлагманском графическом процессоре Nvidia для ноутбуков на архитектуре Blackwell.

GeForce RTX 5080 будет иметь 7680 ядер CUDA. Это немного больше, чем 7424 ядра CUDA, имеющиеся в версии GeForce RTX 4080 для ноутбуков. Инсайдер добавляет, что графический процессор Blackwell может обеспечить прирост производительности на 40-60% по сравнению с GeForce RTX 4080. Учитывая незначительное увеличение количества ядер CUDA и столь же незначительный сдвиг в используемом производственном процессе TSMC с 4N на 4NP, эта цифра кажется слишком оптимистичной.

Кроме того, GeForce RTX 5080 будет выпущен с максимальным значением TGP 175 Вт, то есть такой же, как и у его аналога последнего поколения. Это вряд ли изменится в ближайшее время из-за тепловых ограничений компактных корпусов ноутбуков. Хотя новые архитектурные улучшения, предложенные Blackwell и память GDDR7, действительно приведут к немалому повышению производительности, он может быть не таким значительным, как указано выше.

Интересно, что эта информация противоречит более ранней утечке того же инсайдера, в которой говорилось, что версия GeForce RTX 5080 для ноутбуков будет иметь 8192 ядра CUDA. Возможно это могло бы иметь место для модели RTX 5080 Ti, но свидетельств существования такой карты пока нет. Также это не может быть модель GeForce RTX 5090, потому что разница в ядрах CUDA между ними слишком мала. Возможно, имеется в виду полноценный кристалл, который Nvidia планирует урезать для стабильной работы.