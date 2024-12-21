Такой вывод следует из утекших в сеть спецификаций готовых систем Acer , разница между которыми заключается только в установленной видеокарте

Как сообщалось ранее, немецкий ритейлер раскрыл цены на системы ACER Predator Orion 7000 следующего поколения. Эти готовые игровые настольные компьютеры, по-видимому, оснащены процессорами серии Intel Core Ultra 200K и, что более важно для игроков, новейшими видеокартами Nvidia серии GeForce RTX 50. Первоначально доступные данные указывали на две системы с разными конфигурациями, что делало невозможным прямое сравнение цен моделей RTX 5090 и RTX 5080.

Однако портал Notebookcheck обнаружил еще один системный блок от того же продавца с идентичными характеристиками. Это позволяет сделать вывод, что предварительные данные о ценах указывают на разницу между системами в 1200 евро.

Acer Predator Orion 7000 (ранние списки):

• Core Ultra 9 285K, 128 ГБ DDR5, твердотельный накопитель 2 ТБ, RTX 5090 32 ГБ → 5 999 евро.

• Core Ultra 7 265KF, 32 ГБ DDR5, твердотельный накопитель 1 ТБ, RTX 5090 32 ГБ → 4699 евро.

• Core Ultra 7 265KF, 32 ГБ DDR5, твердотельный накопитель 1 ТБ, RTX 5080 16 ГБ — 3499 евро.

Хотя разница в цене между моделями RTX 5090 и RTX 5080 может показаться неожиданно большой, стоит отметить, что модели текущего поколения, такие как RTX 4090 и RTX 4080, также демонстрируют разницу в цене в 1452 евро, согласно данным специальных сервисов сравнения цен для Германии. Стоит напомнить, когда видеокарта RTX 4090 была выпущена, её цена составляла 1949 евро, а модель RTX 4080 дебютировала по цене 1329 евро, что указывало на разницу в 620 евро. Однако поначалу реальный разрыв был меньше, поскольку RTX 4080 стоила дороже из-за более высокого спроса на неё и ограниченного количества карт в магазинах.

Кроме того, розничный продавец перечисляет системы с картами RTX 4090 и процессорами предыдущего поколения (серия Core 14-го поколения) того же уровня. В этом случае цены начинаются от 4099 евро. Это предполагает разницу в цене в 600 евро между вариантами Orion 7000 Raptor Lake/Ada Lovelace и Arrow Lake/Blackwell.

Как известно, и серия RTX 50, и новые игровые ПК Predator от Acer должны дебютировать через 3 недели на мероприятии CES 2025.