Пока неизвестно, сможет ли расследование Intel и предстоящие обновления спасти репутацию процессоров Core Ultra 200

Intel выступила с подробным объяснением проблем, мешавших запуску ее настольных процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake, которые дебютировали с неутешительными отзывами ещё два месяца назад. Компания определила пять основных проблем, которые способствовали несоответствию между её внутренними ожиданиями производительности и реальным использованием.

Во время запуска процессоров линейки Arrow Lake компания обещала серьёзное повышение производительности в многопоточных рабочих нагрузках, энергоэффективности и возможностям ввода-вывода, а также разгона. Однако пользователи встретили процессоры с тревогой, особенно из-за неубедительной производительности в играх. Пользователи и рецензенты также столкнулись с более высокой, чем ожидалось, задержкой и проблемами совместимости. После первоначального молчания по этому вопросу Intel начала расследование, чтобы понять и решить проблемы, связанные с играми. К 8 ноября она установила ранние индикаторы для того, чтобы в течение 4–6 недель провести публичный анализ первопричин и разработать план действий.

В основе проблем лежало отсутствие пакета Performance & Power Management (PPM). Этот важный программный компонент, обычно распространяемый через Центр обновления Windows или драйверы чипсета, отвечает за тонкую настройку поведения процессора в операционной системе. Его отсутствие привело к необычному поведению планирования ЦП, искусственному повышению производительности при ручном отключении ядер, высоким отклонениям в тестах, снижению однопоточных оценок и необъяснимым различиям в производительности между версиями Windows 11. По оценкам Intel это стоило потере производительности в пределах от 6% до 30% в зависимости от рабочей нагрузки.

Еще одна значительная проблема была связана с функцией Intel Application Performance Optimizer (APO), которая предназначена для улучшения оптимизации планирования потоков в реальном времени как в операционной системе, так и в играх. Отсутствующий пакет PPM создал среду, в которой APO не мог функционировать так, как это задумывалось Intel, что в свою очередь отразилось на отсутствии какого-либо заметного повышения производительности в игровых приложениях с поддержкой APO. Эта неисправность повлияла на производительность в пределах от 2 до 14 % в зависимости от конкретной игры.

Функциональность также была затронута, и некоторые пользователи столкнулись с системными сбоями при попытке запустить игры с использованием службы Easy Anti-Cheat. Эта проблема возникла из-за проблемы совместимости между Windows 11 версии 24H2 и более старыми версиями драйвера Easy Anti-Cheat. Хотя это напрямую не повлияло на производительность, но, безусловно, ухудшило пользовательский опыт.

Intel также признала несоответствия в конфигурациях BIOS, которые были предоставлены тестировщикам. Критические возможности прошивки, повышающие производительность, такие как Intel APO, PCIe Resizable BAR, а также частота вычислительного кольца и коэффициенты контроллера памяти, не были последовательно установлены в оптимальные состояния. Эта оплошность привела к аномально высокой задержке памяти, колебаниям частоты вычислительного кольца и отсутствию повышения производительности в играх, которые выигрывают от этих технологий. Потеря производительности от данных ошибок составила от 2 до 4 % в зависимости от приложения и конкретных затронутых настроек BIOS.

Intel уже устранила четыре из пяти выявленных проблем. Компания выпустила обновления KB5044384 для устранения проблем с пакетом PPM и функциональностью APO. Epic Games распространяет обновленный драйвер Easy Anti-Cheat для устранения проблемы сбоя системы. Кроме того, текущие версии BIOS для материнских плат на базе чипсета Intel Z890 оптимизировали ранее несовместимые настройки.

Заключительная по мнению Intel проблема связана с недавно обнаруженными оптимизациями производительности, которым необходимы дополнительные обновления прошивки. Эти обновления, которые, как ожидается, будут выпущены в январе 2025 года, будут идентифицированы по версии микрокода Intel 0x114 и комплекту прошивки Intel CSME 19.0.0.1854v2.2 (или более новой). Intel ожидает, что эти обновления обеспечат еще одно небольшое улучшение производительности в широком спектре игр.

Корпорация Intel пообещала показать на мероприятии CES 2025 комплексный отчет о производительности процессоров в игровых и других приложениях.