Предполагается, что минимальный объем накопителя составит 256 ГБ, а стоимость смартфонов останется на уровне Galaxy S24

Samsung может представить заметное обновление характеристик в серии Galaxy S25. Ходят слухи, что даже самая простая версия смартфона флагманской серии Galaxy S25, может стать быстрее благодаря увеличению объема оперативной памяти.

Южнокорейский технологический гигант, по-видимому, планирует обновить базовую конфигурацию памяти 8 ГБ + 128 ГБ. Напомню, что текущий смартфон Galaxy S24 предлагает ее в качестве начальной конфигурации. Однако грядущий Galaxy S25 получит в этом плане обновление. Базовый вариант серии Galaxy S25 был замечен с 12 ГБ оперативной памяти некоторое время назад, и теперь, согласно новым слухам, такая конфигурация может стать базовым вариантом по всему миру.

Новость поступила от известного инсайдера Абишека Ядава, который заявил, что Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти в качестве базовой опции. Таким образом, в новых флагманских устройствах Samsung не будет варианта с 8 ГБ, что ставит базовую версию на один уровень с топовой моделью Ultra. Хотя официальных сообщений об этих устройствах нет, серия Galaxy S25 может обновить базовую модель хранения для всех трех моделей. Другими словами, Galaxy S25 будет иметь вдвое больший объем хранилища, чем Galaxy S24, который комплектовался всего 128 ГБ в самой простой версии.

Также, исходя из того, что известно на данный момент, серия Galaxy S25 может стоить столько же, сколько линейка Galaxy S24 в некоторых регионах. Новые флагманские устройства могут даже получить поддержку технологии Qi2 для беспроводной зарядки. Из-за производственных проблем с собственными 3-нм чипами Exynos 2500 Samsung скорее всего выпустит все смартфоны серии Galaxy S25 исключительно с процессорами Snapdragon 8 Elite.