Графическая карта Intel нового поколения Arc B580 оказалась феноменально успешной моделью, запасы которой иссякли в магазинах в течение всего нескольких часов после запуска. Хотя у Intel и близко нет такого количества партнеров по производству карт, как у Nvidia и AMD, те, которые есть, проявили нестандартное мышление в дизайне. В частности, китайский производитель MaxSun разрабатывает модель Arc B580, которая комплектуется с двумя слотами NVMe для твердотельных накопителей.
Портал Videocardz.com заметил данный интересный графический ускоритель в Bilibili. Пользователь опубликовал разборку видеокарты и даже подключил к нему два SSD-накопителя. К сожалению, пока нет возможности увидеть в работе данную модель при подключении к системе. С другой стороны, рассматриваемая видеокарта MaxSun Arc B580 была инженерным образцом и не представляет конечный продукт.
Особенностью модели является то, что пользователю необходимо будет полностью разобрать систему охлаждения, чтобы получить доступ к слотам SSD и установить их. Такой способ подключения явно рассчитан на более технически подкованных пользователей, имеющей определенный опыт подобных манипуляций. В сети X* (запрещена на территории России) официальный представитель компании MaxSun сообщил, что производитель планирует официально выпустить данную графическую карту. Судя по всему, информация о новинке будет раскрыта в ближайшее время. Хотя на бумаге идея выглядит великолепно, ее практическую реализацию еще только предстоит выяснить.