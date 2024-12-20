Графический ускоритель MaxSun комплектуется двумя слотами NVMe SSD и, хотя рассматриваемая графическая карта является прототипом, официальный запуск не за горами

Графическая карта Intel нового поколения Arc B580 оказалась феноменально успешной моделью, запасы которой иссякли в магазинах в течение всего нескольких часов после запуска. Хотя у Intel и близко нет такого количества партнеров по производству карт, как у Nvidia и AMD, те, которые есть, проявили нестандартное мышление в дизайне. В частности, китайский производитель MaxSun разрабатывает модель Arc B580, которая комплектуется с двумя слотами NVMe для твердотельных накопителей.

Портал Videocardz.com заметил данный интересный графический ускоритель в Bilibili. Пользователь опубликовал разборку видеокарты и даже подключил к нему два SSD-накопителя. К сожалению, пока нет возможности увидеть в работе данную модель при подключении к системе. С другой стороны, рассматриваемая видеокарта MaxSun Arc B580 была инженерным образцом и не представляет конечный продукт.

Особенностью модели является то, что пользователю необходимо будет полностью разобрать систему охлаждения, чтобы получить доступ к слотам SSD и установить их. Такой способ подключения явно рассчитан на более технически подкованных пользователей, имеющей определенный опыт подобных манипуляций. В сети X* (запрещена на территории России) официальный представитель компании MaxSun сообщил, что производитель планирует официально выпустить данную графическую карту. Судя по всему, информация о новинке будет раскрыта в ближайшее время. Хотя на бумаге идея выглядит великолепно, ее практическую реализацию еще только предстоит выяснить.