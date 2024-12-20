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Раскрыт список устройств Xiaomi, которые начали получать обновление HyperOS 2.0
В список вошло более 30 устройств Poco, Redmi, Xiaomi

 HyperOS 2 является крупным обновлением для устройств Xiaomi, Redmi и Poco. Оно вносит важные внутренние изменения, которые значительно сокращают задержки приложений и улучшают возможности многозадачности. Также новая оболочка включает множество новых функций, таких как экран блокировки на базе ИИ, 3D-погода в реальном времени и обновленная компоновка рабочего стола. Последнее обновление также в значительной степени сосредоточено на улучшении подключения к другим устройствам Xiaomi.

 Однако обновление не является одномоментным для всех устройств. Оно распространяется в несколько этапов, и поэтому большинству пользователей приходится ждать неделями, а то и месяцами. На данный момент обновление HyperOS 2 начали получать следующие устройства: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Mix Fold 4, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 12, Redmi K80, Redmi K80 Pro, Redmi K70, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Ultra, Redmi K70E, Redmi K60 Ultra, Redmi Pad Pro 5G, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi 12 4G, Redmi 12 5G, Poco M6, Poco M6 Pro 5G, Poco C65.

 Эти устройства Xiaomi, Redmi и Poco получают стабильное обновление HyperOS 2, по крайней мере, в одном регионе. Может пройти от нескольких дней до недель, прежде чем обновление станет доступно для всех регионов. Поэтому, даже если ваше устройство есть в списке, но вы не видите обновление HyperOS 2 на устройстве, стоит подождать, пока оно на него попадет.

 HyperOS 2 предлагает три основных технологических новшества — HyperCore, HyperConnect и HyperAI для улучшения пользовательского опыта, интеграции между устройствами Xiaomi и возможностей ИИ. В новой оболочке были выполнены различные оптимизации для сокращения задержек приложений на смартфонах до 55%, а падение частоты кадров теперь улучшено на 13%. Планшеты, телевизоры и умные часы также получают улучшения производительности.

 Обновление приносит новый экран блокировки, 3D-систему погоды в реальном времени для имитации реальных атмосферных условий, что визуально выглядит очень привлекательно. Пользователь также получит новый макет домашнего экрана с визуальными обновлениями и настраиваемым контентом, улучшающим выбор виджетов.

 Анимация станет намного более плавной при взаимодействии с уведомлениями или навигацией по интерфейсу. Также есть много функций на базе ИИ, таких как AI Magic Painting для преобразования простых рисунков в практически произведения искусства, AI Voice Recognition для текстового общения в реальном времени, а также AI Translation и AI Writing для генерации текста, исправления ошибок и редактирования, а также AI Anti-Fruad для выявления мошеннических звонков или видеороликов с подменой лиц.

#смартфоны #xiaomi #redmi #poco #смартфоны xiaomi #hyperos #xiaomi 15 #xiaomi 14 #смартфоны poco #hyperos 2.0
Источник: gizmochina.com
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