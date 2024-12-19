Характеристики процессора пока не известны, но сообщается, что об будет продаваться в комплекте с кулером Wraith Stealth.

Прошло несколько месяцев после дебюта процессоров нового поколения от AMD, но есть только четыре модели в линейке настольных чипов на архитектуре Zen 5. Однако это скоро должно измениться, поскольку AMD, как сообщается, подготовила еще один бюджетный процессор Неизвестно, присоединятся ли к этому конкретному процессору другие модели, но можно ожидать, что только одна модель будет запущена в начале следующего года.

Сегодня популярный инсайдер @AnhPhuH опубликовал на X, что AMD Ryzen 5 9600 будет запущен в конце января 2025 года. У Хоанга довольно хорошая репутация в плане точных утечек относительно запусков, и это может быть правдой, поскольку не было никаких объявлений о большем количестве SKU для настольных процессоров Zen 5.

Маловероятно, что AMD будет выпускать всего четыре процессора во всей серии Ryzen 9000, не считая чипы X3D, и поэтому, как и в случае с предшественниками, следует ожидать скорого появления большего количества процессоров. Это касается не только Ryzen 5 9600, но и большего количества версий, не относящихся к линейке "X". Однако на данный момент подтвержден только чип Ryzen 5 9600, и он будет иметь более низкие тактовые частоты, чем оригинальный Ryzen 5 9600X.

Как сообщается, TDP останется на уровне 105 Вт, по крайней мере по данным источника. Однако есть одно серьезное изменение. В отличие от Ryzen 5 9600X, в комплект поставки Ryzen 5 9600 также войдет кулер Wraith Stealth, который позволит пользователям сэкономить на системе охлаждения и вложить больше денег в другие компоненты ПК.

Цена новинки пока не сообщается, но ожидается, что она будет в пределах от 230 до 250 долларов, поскольку Ryzen 5 9600X был выпущен за 269 долларов. С учетом частых падений цен на существующие процессоры Ryzen 9000, они могут снизиться спустя некоторое время после запуска.