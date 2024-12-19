Первые поставки клиентам новых дисков высокой емкости начнутся в ближайшие недели

Магнитная запись с использованием нагрева является технологическим прорывом, который создавался десятилетиями. Первый патент, описывающий метод использования тепла для записи данных через магнитное поле, датируется 1954 годом. Seagate начала изучать возможность производства современных жестких дисков HAMR в 1990-х годах. Теперь американский производитель наконец-то начал поставки клиентам своих первых коммерчески доступных жестких дисков HAMR.

Seagate представила свою платформу Mozaic 3+ в начале этого года, объявив, что первые в мире жесткие диски с использованием технологии HAMR уже не за горами. Компания уже запустила специальную страницу продукта для новых дисков, хотя клиенты пока их купить нельзя. Цены также остаются загадкой, но ожидается, что они будут достаточно высокими.

По данным Seagate, 90 процентов компонентов, используемых для создания дисков Exos M, взяты из предыдущих поколений. Были представлены две модели: одна емкостью 30 ТБ, а другая — 32 ТБ. Диск объемом 30 ТБ использует обычную магнитную запись (CMR), а модель объемом 32 ТБ использует спорную технологию магнитной записи SMR.

Оба накопителя могут похвастаться высокой плотностью записи данных по 3 ТБ на пластину и соответствуют стандартному отраслевому форм-фактору 3,5 дюйма для простоты интеграции. Компания также заявляет, что диски Exos M имеют значительно более высокую энергоэффективность, предлагая в три раза большую эффективность на терабайт по сравнению с типичными жесткими дисками. Кроме того, они созданы для обеспечения надежности, используют переработанные материалы и спроектированы для оптимизации рассеивания тепла.

Ранее в этом месяце финансовая отчетность компании показала, что Seagate успешно окончила стадию квалификационных испытаний своих новых дисков Mozaic 3+ при участии нескольких партнеров. Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли подтвердил, что компания ожидает первые поставки продуктов HAMR основному поставщику облачных услуг в ближайшие недели.

Технология HAMR использует лазерный диод, прикрепленный к каждой записывающей головке, для нагревания крошечной области диска. Этот процесс позволяет записывать на пластину более высокую плотность цифровых битов. По данным Seagate, вся последовательность нагрева, записи и охлаждения происходит менее чем за одну наносекунду.

Компания Seagate не собирается сидеть на месте и уже планирует дальнейшее развитие технологии HAMR, чтобы через какой-то промежуток времени выпустить модели с плотностью записи в 4 ТБ на пластину, а, возможно, и даже выше. Протестировав более 500 000 жестких дисков Mozaic 3+, Seagate утверждает, что модели HAMR так же надежны, как и традиционные накопители на магнитном носителе.