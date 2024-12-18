В сети сегодня появилась утечка с техническими характеристиками Redmi Turbo 4

Бренд Redmi работает над смартфонами Redmi Turbo 4 и Turbo 4 Pro для китайского рынка. Поскольку Turbo 3 был переименован в Poco F6 во всем мире, в некоторых сообщениях утверждается, что Turbo 4 будет переименован в Poco F7 на мировом рынке. Однако новая утечка, предоставленная инсайдером Experience More, проясняет путаницу вокруг ребрендинга серии Turbo 4. Кроме того, он также поделился ключевыми характеристиками Turbo 4.

В прошлом году Redmi представила Redmi K70e, а в апреле этого года выпустила Redmi Turbo 3. Похоже, что компания не планирует выпускать модель Redmi K80e в этом году. Вместо этого на смену Redmi K70e придет Redmi Turbo 4, а Redmi Turbo 4 Pro, дебют которого ожидается в апреле 2025 года, станет преемником Turbo 3.

Как известно, телефоны Redmi переименовываются в смартфоны Poco для мирового рынка. K70e и Turbo 3 были переименованы в Poco X6 Pro и Poco F6 соответственно. Аналогичным образом, ожидается, что Redmi Turbo 4 и Turbo 4 Pro будут переименованы на Poco X7 Pro и Poco F7 для глобального рынка.

По словам инсайдера, Redmi Turbo 4 / Poco X7 Pro будет оснащен 6,67-дюймовой плоской LTPS OLED-панелью. Она будет предлагать разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. В экран будет встроен датчик отпечатков пальцев. Ожидается, что устройство будет поставляться с оболочкой HyperOS 2.0 на базе ОС Android 15 из коробки.

MediaTek собирается 23 декабря анонсировать чипсет Dimensity 8400 в Китае. Слегка модифицированная версия чипа, получившая название Dimensity 8400-Ultra, будет использоваться в Redmi Turbo 4 / Poco X7 Pro. Как и предыдущие модели, грядущие смартфоны могут получить до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Redmi Turbo 4 / Poco X7 Pro могут получить большой аккумулятор емкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, автор сообщения утверждает, что устройство будет оснащено пластиковой рамкой и стеклянной задней панелью. Что касается запуска, то скорее всего, дебют состоится в Китае к началу января 2025 года.

Что касается Redmi Turbo 4 Pro, то в сообщениях утверждается, что это будет один из первых телефонов с грядущим чипсетом Snapdragon 8s Elite. Xiaomi Civi 5 Pro и iQOO Z10 Turbo также одними из первых должны получить Snapdragon 8s Elite.