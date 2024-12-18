Базовая модель получит 8 ГБ ОЗУ и хранилище на 128 ГБ, остальные характеристики будут раскрыты ближе к релизу телефона

Пока Realme готовится к завтрашнему запуску смартфонов Realme 14 в Индии, новая утечка предполагает, что компания также собирается расширить свою линейку Narzo премиальной моделью — Narzo 80 Ultra.

Источником утечки стал портал 91Mobiles, который подробно описывает систему хранения, цветовые варианты и сроки запуска смартфона.

Narzo 80 Ultra станет первым телефоном в серии Narzo с брендом Ultra. Естественно, можно ожидать, что это будет более премиальное устройство по сравнению с предыдущими моделями Narzo.

Также сообщается, что телефон имеет номер модели RMX5033. По слухам, базовая конфигурация подсистемы памяти составляет 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ, хотя дополнительные варианты ОЗУ и хранилища могут быть раскрыты ближе к моменту запуска телефона. Утечка также предполагает, что запуск Narzo 80 Ultra в Индии запланирован на конец января 2025 года.

Narzo 80 Ultra является не единственным предстоящим Ultra-телефоном компании Realme. Наряду с Narzo 80 Ultra, отдельное сообщение 91mobiles предполагает, что новый Realme P3 Ultra также находится в разработке.

Ожидается, что телефон серии P поступит в продажу примерно в то же время, что и Narzo 80 Ultra. Он будет доступен в сером цвете с конфигурацией памяти 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

В дополнение к двум выше указанным моделям, Realme готовит устройство с номером модели RMX5032 близким к RMX5033 у Narzo 80 Ultra, недавно появившееся на сайте сертификации BIS, намекая на скорый запуск. Маркетинговое название телефона остается неясным, что оставляет место для предположений. Он может принадлежать к серии Narzo 80, но есть также вероятность, что это будет совершенно другая модель.