Утечка информации о игровом ПК подтверждает наличие у RTX 5090 32 ГБ памяти GDDR7, а у RTX 5080 16 ГБ

Вчера ZOTAC непреднамеренно раскрыла часть информации, касающейся графических ускорителей серии RTX 50, а сегодня компания Acer подтвердила некоторые из них. Хотя сегодня не стоит ожидать полной утечки спецификаций, но по крайней мере теперь можно сказать, что конфигурация памяти на будущих картах окончательно подтверждена.

Сообщается, что Acer готовит новые игровые настольные компьютеры Orion Predator, оснащенные новейшими процессорами Intel в паре с грядущими графическими процессорами серии RTX 50. Информация пока не является официальной, и данные компьютеры пока нельзя найти на официальном сайте производителя. Портал Videocardz обнаружил эту информацию до того, как ее удалили. Похоже, что источником утечки стал немецкий сайт компании Acer.

Как видно из спецификации игровых настольных компьютеров Acer Predator Orion 7000, пользователи смогут выбирать из двух конфигураций видеосистемы. Обе системы имеют идентичные конфигурации, включая процессор, оперативную память, хранилище, корпус, охлаждение и т. д., за исключением видеокарты. Одна будет поставляться с картой NVIDIA GeForce RTX 5090, а другая с моделью RTX 5080.

В скобках была раскрыта конфигурация видеопамяти обеих карт, которая подтверждает, что RTX 5090 будет поставляться с 32 ГБ GDDR7, а RTX 5080 получит в два раза меньший объем - 16 ГБ.

Эта информация уже известна по различным слухам о конфигурации VRAM, которые теперь окончательно утверждены. Что касается других спецификаций, то настольные компьютеры будут оснащены процессором Core Ultra 7 265KF линейки Arrow Lake, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 с RGB подсветкой и возможностью расширения до 128 ГБ, двумя твердотельными накопителями по 1 ТБ каждый и операционной системой Windows 11 Home.

Следует ожидать, что компьютеры будут доступны сразу после того, как NVIDIA представит графические процессоры серии RTX 50 на выставке CES 2025, и каждая из этих моделей будет стоить пару тысяч долларов.

Напомню, что RTX 5090 от NVIDIA станет флагманской моделью в серии, оснащенной 21760 ядрами CUDA и уровнем TBP до 600 Вт. Карта RTX 5080 будет стоять на ступеньку ниже, по крайней мере пока компания не выпустит промежуточный вариант в виде гипотетической RTX 5080 Ti, получит 10752 ядра CUDA и мощность 400 Вт.

Интересно, что на сайте также была указана цена старшей модели с видеокартой RTX 5090, которая составляет 4600 евро, что практически составляет 5000 долларов. Таким образом, стоимость видеокарты должна составлять не менее 2000 долларов, а, возможно, и 2500.