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Глобальный запуск смартфонов OnePlus 13 состоится 7 января
На мероприятии будет представлена также модель OnePlus 13R, дизайн которой появился в сети

 Компания OnePlus недавно подтвердила, что серия OnePlus 13 будет анонсирована по всему миру в январе 2025 года. Сегодня бренд, по-видимому, подтвердил, что мероприятие по запуску серии OnePlus 13 состоится 7 января. На мероприятии будут представлены два смартфона: OnePlus 13R и OnePlus 13.

 Оба смартфона должны прийти на смену соответствующим моделям текущего поколения, которые дебютировали в начале этого года на нескольких рынках. В то время как OnePlus 13 является флагманским телефоном на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, модель OnePlus 13R станет субфлагманским устройством, оснащенным флагманским чипсетом предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 3. Оба телефона будут работать на базе ОС Android 15 с пользовательским интерфейсом ColorOS 15.

 Так как телефон OnePlus 13 уже был запущен в Китае ещё в октябре этого года, то его технические характеристики уже хорошо известны. Компания сообщила, что, как и на китайском рынке, модель для международного рынка будет доступна в синем, черном и белом цветах.

 Что касается дизайна OnePlus 13R, то телефон оснащен круглым модулем камер, который не соединен с рамкой устройства, как у OnePlus 12R. Предшественник имел изогнутый экран, тогда как у OnePlus 13R присутствует плоский экран. Ожидается, что дисплей получит разрешение 1,5K и встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.

 Для сравнения можно напомнить, что OnePlus 13 оснащен изогнутой OLED-панелью с разрешением 2K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране. Китайский вариант OnePlus 13 имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч. В свою очередь у OnePlus 13R будет более крупный аккумулятор емкостью 6400 мАч.

 До запуска осталось ждать совсем немного, и OnePlus, как ожидается, раскроет больше подробностей о OnePlus 13 и OnePlus 13R с грядущих тизерах.

#смартфоны #oneplus #oneplus 13 #смартфоны oneplus #oneplus 13r
Источник: gizmochina.com
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