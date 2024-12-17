На мероприятии будет представлена также модель OnePlus 13R, дизайн которой появился в сети

Компания OnePlus недавно подтвердила, что серия OnePlus 13 будет анонсирована по всему миру в январе 2025 года. Сегодня бренд, по-видимому, подтвердил, что мероприятие по запуску серии OnePlus 13 состоится 7 января. На мероприятии будут представлены два смартфона: OnePlus 13R и OnePlus 13.

Оба смартфона должны прийти на смену соответствующим моделям текущего поколения, которые дебютировали в начале этого года на нескольких рынках. В то время как OnePlus 13 является флагманским телефоном на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, модель OnePlus 13R станет субфлагманским устройством, оснащенным флагманским чипсетом предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 3. Оба телефона будут работать на базе ОС Android 15 с пользовательским интерфейсом ColorOS 15.

Так как телефон OnePlus 13 уже был запущен в Китае ещё в октябре этого года, то его технические характеристики уже хорошо известны. Компания сообщила, что, как и на китайском рынке, модель для международного рынка будет доступна в синем, черном и белом цветах.

Что касается дизайна OnePlus 13R, то телефон оснащен круглым модулем камер, который не соединен с рамкой устройства, как у OnePlus 12R. Предшественник имел изогнутый экран, тогда как у OnePlus 13R присутствует плоский экран. Ожидается, что дисплей получит разрешение 1,5K и встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.

Для сравнения можно напомнить, что OnePlus 13 оснащен изогнутой OLED-панелью с разрешением 2K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране. Китайский вариант OnePlus 13 имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч. В свою очередь у OnePlus 13R будет более крупный аккумулятор емкостью 6400 мАч.

До запуска осталось ждать совсем немного, и OnePlus, как ожидается, раскроет больше подробностей о OnePlus 13 и OnePlus 13R с грядущих тизерах.