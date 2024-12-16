Предполагается, что смартфон станет ребрендингом китайского смартфона Redmi Turbo 4

Смартфон Poco F6, ставший переименованной и слегка измененной версией китайского Redmi Turbo 3, был выпущен в начале этого года в качестве устройства среднего класса. Изюминкой телефона стала его высокая производительность благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Поскольку Redmi Turbo 3 был переименован в Poco F6 для мирового рынка, можно ожидать, что такая же судьба ждет Redmi Turbo 4, который будет выпущен на мировом рынке под названием Poco F7. Последняя утечка позволяет впервые взглянуть на дизайн грядущего смартфона.

Утечка исходит от китайского сайта микроблогов Weibo, раскрывающего потенциальный дизайн будущего Redmi Turbo 4, который, как упоминалось ранее, вероятно, будет выпущен на международном уровне как Poco F7. На просочившемся изображении показана вертикально расположенный модуль задних камер, включающий два объектива. Спереди можно видеть плоский дисплей с небольшими рамками и вырезом под одиночную фронтальную камеру, как у предшественника.

Ожидается, что телефон будет работать на новом чипсете Dimensity 8400. Этот чипсет на данный момент ещё не выпущен. Однако ожидается, что он будет представлять собой 4-нм чип со встроенным графическим процессором Immortalis-G720 MC7. Кроме того, телефон может иметь OLED-панель с разрешением 1,5K и большую батарею с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Что касается сроков запуска, то Redmi Turbo 4 должен был выйти в декабре. Однако последние сообщения предполагают, что запуск был отложен, и телефон может выйти на китайском рынке в следующем месяце.

Так как Poco F6 был анонсирован через месяц после запуска Redmi Turbo 3, то вполне можно ожидать мировой дебют Poco F7 в какой-то момент в феврале.