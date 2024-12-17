Новинка предназначена для построения систем на базе процессоров Intel Core Ultra 200 мощностью 65 Вт

Сегодня в сети появилось дебютное видео с распаковкой еще не выпущенной материнской платы компании ASUS на ютуб-канала PCExpert, являющегося хорватским обзорным каналом, которому каким-то образом заполучить плату ASUS ROG Strix, став одним из первых счастливчиков. Как понятно из названия, данная материнская плата построена на основе чипсета Intel B860, который разработан для системных плат с сокетом Intel LGA-1851, поддерживающим новейшие процессоры серии Arrow Lake-S.

Плата ASUS ROG Strix B860-A имеет бело-серебристую цветовое исполнение и выполнена в традиционном для настольных ПК форм-факторе ATX. Новинка поддерживает два устройства с разъемом PCIe x16, одно на интерфейсе PCIe 5.0, а другое на базе PCIe 4.0. Также не лишней для пользователей будет поддержка платой до четырех твердотельных накопителей M.2 в форм-факторе 2280 и одного SSD в форм-факторе 22110. Похоже, что один слот совместим с новейшим интерфейсом PCIe 5.0, а оставшиеся два слота используют спецификации предыдущего поколения.

Новая ASUS ROG Strix B860-A естественно поддерживает оперативную память стандарта DDR5 и позволяет разместить на ней до четырех модулей одновременно, а также поддерживает установку более скоростной памяти CUDIMM. Стоит отметить, что конкретное значение частоты на упаковке платы не афишируется. Кроме того, материнка может похвастаться поддержкой Intel 2.5 GbE Ethernet и беспроводного интерфейса WiFi 7.

На данный момент компания Intel ещё не выпустила процессоры серии Core Ultra 200 мощностью 65 Вт, ожидаемых в начале следующего года, для которых в основном и предназначены материнские платы с чипсетом B860. Сейчас приобрести можно лишь платы, основанные на флагманском чипсете Z890, которые разработаны для премиального рынка и не подходят для построения бюджетных систем. B860 и H810 являются единственными чипсетами для построения домашнего компьютера, выпуск которых должен состояться в ближайшее время. Возможно, что B860 станет вторым в модельном ряду Intel, если компания не выпустит серию H87 в новом поколении. Ожидается, что платы с чипсетом B860 будут представлены на мероприятии CES 2025 и поступят в продажу некоторое время спустя.



