В сети появился первый тест первой видеокарты бренда ONIX на базе модели Arc B580

Портал MyDrivers опубликовал первый обзор видеокарты Arc B580 от нового на рынке бренда ONIX. Этот бренд был представлен в качестве шестого партнера по выпуску графических процессоров Intel на архитектуре Battlemage. Кроме того, у бренда появился свой веб-сайт несколько дней назад, но теперь стали известны более подробные сведения о производителе, например, о его ориентации на китайский рынок.

Всего ONIX анонсировала три карты: модель Arc B580 в белом и черном вариантах, а также модель Arc B570, выпуск которой запланирован на более позднее время. В обзоре китайских СМИ основное внимание уделяется версии LUMI, представляющей собой белую модель с большой RGB полоской на одной стороне.

Видеокарта имеет конструкцию системы охлаждения с двумя вентиляторами и размерами 260 x 130 x 52 мм, а также толщиной около 2,2 слота. Новинка имеет элегантный минималистичный дизайн с эффектной ARGB подсветкой на верхней поверхности кожуха, что позволяет будущим владельцам карты настраивать отображаемый цвет по собственному усмотрению.

Кроме того, карта может похвастаться наличием заводского разгона до частоты 2740 МГц. Энергопотребление ONIX Arc B580 LUMI согласно измерениям, составляет 203 Вт, что превышает эталонные характеристики Intel на 13 Вт.

По мнению рецензента, хотя ONIX является новым именем на графическом рынке, бренд показал стремление к высоким стандартам, установленным компаниями с мировым именем, как с точки зрения дизайна, так и эффективности охлаждения, и подачи питания.

Более того, конкурентоспособная цена делает новую видеокарту отличным вариантом для пользователей, рассматривающих к покупке графические ускорители компании Intel. Стоимость протестированной модели составляет 2000 юаней, что меньше, чем сейчас просят за GeForce RTX 4060 в Китае.