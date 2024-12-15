Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Poco готовит специальную версию смартфона Poco X7 Pro Iron Man Edition
Скорее всего, от оригинала смартфон будет отличаться упаковкой, а также дизайном корпуса и интерфейса в тематике Iron man

 На этой неделе бренд Poco представит смартфоны Poco M7 Pro 5G и Poco C75 5G в Индии. Но это не единственные новинки компании. Похоже, что суббренд Xiaomi также готовит к выходу серию смартфонов Poco X7 для разных рынков. Существование таких устройств, как Poco X7 Neo, Poco X7 и Poco X7 Pro, уже подтвердилось в недавних сообщениях. Новая информация показывает, что старшая модель Poco X7 Pro также будет иметь специальную версию.

 Организация по сертификации NBTC в Таиланде одобрила модели Poco X7, X7 Pro и Poco X7 Pro Iron Man Edition и, как показано на изображениях ниже, два из них имеют одинаковый номер модели 2412DPC0AG.

 Оба устройства, скорее всего, будут иметь одинаковые характеристики, но версия Iron Man Edition может предложить больше оперативной памяти и объем накопителя. Есть вероятность, что это может быть телефон ограниченной серии, оснащенный пользовательским интерфейсом в стиле франшизы "Железный человек", аксессуарами и специальной упаковкой.

 Poco X7 Neo и X7 появились в базе данных Geekbench, что свидетельствует о том, что эти устройства могут работать на чипсетах Dimensity 7025-Ultra и Dimensity 7300-Ultra соответственно. Таким образом, эти телефоны Poco являются переименованными и слегка измененными вариантами смартфонов Redmi Note 14 5G и Redmi Note 14 Pro 5G.

 Дизайн Poco X7 и X7 Pro был раскрыт с помощью просочившихся в сеть рендеров на прошлой неделе. Предполагается, что Poco X7 Pro станет первым устройством линейки, которое предложит оболочку HyperOS 2.0 из коробки.

 Текущая серия смартфонов Poco X6 также основана на моделях Redmi. Так, Redmi K70e, дебютировавший в качестве первого в мире телефона Dimensity 8300 в Китае в ноябре 2023 года, стал основой для модели Poco X6 Pro во всем мире. Предполагается, что предстоящий Redmi Turbo 4 для китайского рынка может стать первым телефоном, который будет оснащен чипсетом Dimensity 8400. Скорее всего, Poco X7 Pro может быть переименованной версией Turbo 4 с соответствующими характеристиками.

 Так как модели Poco X7 Pro получили сертификацию NBTC, похоже, что серия Poco X7 может официально выйти на глобальный рынок уже в январе, как это произошло с серией Poco X6 в январе уходящего года.

#xiaomi #redmi #poco #смартфоны xiaomi #смартфоны poco #poco x6 #poco x6 pro #poco x7 #iron man #poco x7 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Внешность смартфонов Poco X7 и Poco X7 Pro раскрыта перед их скорым запуском
Poco X7 Pro получит SoC Dimensity 9400 Ultra и камеру 50 Мп
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработана лазерная система «Меч джедая» для защиты аэродромов от беспилотников
+
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
7
NVIDIA намекнула, что кинематографический трейлер The Witcher 4 прогонялся на RTX 5090
1
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
1
Серия Redmi Note 13 Pro 5G и Poco X6 начинают получать HyperOS 2.0
+
Девять смартфонов Samsung начали получать декабрьское обновление Android 2024 года
+
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
17
В России тестируют лазер «Слепыш», способный подавлять работу беспилотников
+
Дроны "Вандал" настигли два танка Challenger 2 в Курской области и вывели из строя
+
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
1
В Грузии заявили о провале «майдана» в стране
+
RTX 5090 может получить прирост производительности до 70%, а RTX 5070 разочарует геймеров
5
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
1
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
9
Раскрыты характеристики и дизайн Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro 4G
+
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
В Intel заявили, что ПК на базе Qualcomm массово возвращают из-за проблем с совместимостью
2
Hardware Unboxed: трассировка лучей может вызывать артефакты изображения
3
Xiaomi Poco X7 Pro станет глобальной версией Redmi K80 со Snapdragon 8 Gen 3
+
Nvidia представила трейлер «Ведьмак IV», созданный на видеокарте RTX 5090
2

Популярные статьи

История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
12
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
61
Гоночные итоги 2024 года
1
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
2
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
23
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
5
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
2
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
12
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
7
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
14:34
АП надо очень много и всегда печатать, ему не до игр.
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
Тимон Комбинезон
14:31
Отодрать😲
Tesla решила отодрать шильдики с дебютной серии Cybertruck, чтобы продать пикапы дешевле
NuclearMissionJam
14:30
Расскажите подробнее
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
Такой то
14:25
крыса у всех всё понюхала?
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
NuclearMissionJam
14:24
Это не научная статья, чтобы давать такие определения. Вопрос - кто такой геймер до сих пор не имеет ответа. Мнений много, но никто не может ничего доказать. Фактически - геймер это тот, кто играет в ...
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
nonses84
14:20
Зеленский где-то тихо плачет в подушку...
ЦАХАЛ отчитались об уничтожении 90% ракетного арсенала Сирии
nonses84
14:15
Чтоб ты мог почувствовать или представить себя женщиной, ну и потом пойти по кривой дорожке. Главное чтоб был старт в твоем мозгу.
Разработчики The Witcher IV объяснили, почему именно Цири станет новым протагонистом
nonses84
14:13
Какой-то бред про 27к евро. Не верю.
Дания выплатит 27 тысяч евро каждому беженцу вернувшемуся в Сирию
nonses84
14:11
Было бы 6 ядер куда не шло, а лучше 8, но 4 это уже не игровой проц, а для офиса и серфинга в инэте.
Компания AMD представила Epyc 4124P – самый мощный 4х-ядерный процессор в исполнении АМ5
aleximus777
14:10
Вся наша жизнь - игра) Только ставки повышаются) У меня все проще - если у человека только одно увлечение, это в любом случае нехорошо. А ежели много и конечно, без сильнодействующих веществ, - тогда ...
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем