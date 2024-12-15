Скорее всего, от оригинала смартфон будет отличаться упаковкой, а также дизайном корпуса и интерфейса в тематике Iron man

На этой неделе бренд Poco представит смартфоны Poco M7 Pro 5G и Poco C75 5G в Индии. Но это не единственные новинки компании. Похоже, что суббренд Xiaomi также готовит к выходу серию смартфонов Poco X7 для разных рынков. Существование таких устройств, как Poco X7 Neo, Poco X7 и Poco X7 Pro, уже подтвердилось в недавних сообщениях. Новая информация показывает, что старшая модель Poco X7 Pro также будет иметь специальную версию.

Организация по сертификации NBTC в Таиланде одобрила модели Poco X7, X7 Pro и Poco X7 Pro Iron Man Edition и, как показано на изображениях ниже, два из них имеют одинаковый номер модели 2412DPC0AG.

Оба устройства, скорее всего, будут иметь одинаковые характеристики, но версия Iron Man Edition может предложить больше оперативной памяти и объем накопителя. Есть вероятность, что это может быть телефон ограниченной серии, оснащенный пользовательским интерфейсом в стиле франшизы "Железный человек", аксессуарами и специальной упаковкой.

Poco X7 Neo и X7 появились в базе данных Geekbench, что свидетельствует о том, что эти устройства могут работать на чипсетах Dimensity 7025-Ultra и Dimensity 7300-Ultra соответственно. Таким образом, эти телефоны Poco являются переименованными и слегка измененными вариантами смартфонов Redmi Note 14 5G и Redmi Note 14 Pro 5G.

Дизайн Poco X7 и X7 Pro был раскрыт с помощью просочившихся в сеть рендеров на прошлой неделе. Предполагается, что Poco X7 Pro станет первым устройством линейки, которое предложит оболочку HyperOS 2.0 из коробки.

Текущая серия смартфонов Poco X6 также основана на моделях Redmi. Так, Redmi K70e, дебютировавший в качестве первого в мире телефона Dimensity 8300 в Китае в ноябре 2023 года, стал основой для модели Poco X6 Pro во всем мире. Предполагается, что предстоящий Redmi Turbo 4 для китайского рынка может стать первым телефоном, который будет оснащен чипсетом Dimensity 8400. Скорее всего, Poco X7 Pro может быть переименованной версией Turbo 4 с соответствующими характеристиками.

Так как модели Poco X7 Pro получили сертификацию NBTC, похоже, что серия Poco X7 может официально выйти на глобальный рынок уже в январе, как это произошло с серией Poco X6 в январе уходящего года.